De qué murió Alexander Haskin, el reconocido actor de You y The Rookie + Agregar ámbito en









A los 38 años, el artista perdió la vida tras un dramático incidente ocurrido en Santa Mónica. La policía analiza las cámaras de seguridad de la zona.

Alexander Haskin también se desempeñaba como entrenador personal y había servido como policía militar.

Alexander Haskin, quien integró el elenco de exitosas series como You y The Rookie, falleció a los 38 años tras arrojarse al océano desde el muelle de Santa Mónica, en California. El episodio ocurrió durante la tarde del lunes 16 de noviembre y motivó una investigación por parte de las autoridades locales para determinar las causas que rodearon el hecho.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El operativo de rescate se activó pasadas las cuatro de la tarde, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre una persona en el agua. Efectivos de la guardia costera lograron localizar al actor en el sector oeste del muelle y le practicaron reanimación cardiopulmonar durante casi una hora, pero finalmente constataron su deceso a las 16:56.

Murió Alexander Haskin a los 38 años En las horas posteriores al desenlace circularon versiones que vinculaban el salto al mar con una presunta pelea previa entre el actor y una mujer. Sin embargo, el Departamento de Policía de Santa Mónica descartó esa línea investigativa luego de ver los videos de las cámaras de seguridad del lugar, asegurando que el hombre permaneció solo y sin mantener contacto con terceros antes de caer al agua.

Por su parte, su padre, Dana Haskin, indicó que había mantenido una extensa charla telefónica con su hijo el sábado 14 de noviembre y que recibió un último mensaje de texto suyo en la madrugada del lunes, aunque prefirió mantener el contenido en reserva. Según el relato del hombre, el actor no evidenciaba signos de angustia y ambos esperaban reunirse en los próximos días para compartir la cena de Acción de Gracias.

Su carrera como actor y policía En el terreno artístico, Haskin construyó su trayectoria mediante participaciones puntuales en producciones de alto alcance internacional, desempeñándose en papeles de reparto y escenas de fondo. Su rostro se volvió familiar para la audiencia gracias a sus intervenciones en el thriller psicológico You, así como en los dramas The Rookie y Mayans M.C.

Fuera de los sets de filmación, transitó por caminos alejados del perfil tradicional de Hollywood. Su sustento diario provenía principalmente de su actividad como entrenador personal, oficio que desempeñaba tras haber prestado servicio como policía militar dentro de la Fuerza Aérea estadounidense.

Temas Series

Películas