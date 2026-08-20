US Open: las entradas cuestan hasta u$s2.100 y son hasta 10 veces más caras que en otros Grand Slam

El torneo estadounidense vuelve a quedar en el centro de la discusión por el costo de asistir a sus partidos. Para la primera jornada, el ticket más económico parte de u$s363, frente a los u$s35 del Australian Open y los u$s45 de Roland Garros.

El US Open, en la mira. Una entrada cuesta entre ocho y diez veces más que los otros tres Grand Slams.

El US Open es uno de los torneos de tenis más importantes del calendario y uno de los cuatro Grand Slam de la temporada, lo que genera una gran expectativa entre los aficionados de todo el mundo, especialmente por celebrarse en Nueva York . Esta elevada demanda también se refleja en el precio de las entradas , que puede variar en función del día, la sesión y la pista, especialmente durante las primeras jornadas del torneo, cuando debutan algunos de los grandes nombres del circuito, lo que provoca aumentos de precios ridículos.

¿Qué pasa con estos precios de las entradas? Esa es la pregunta que se hacen todos los aficionados al US Open , desde los más acérrimos expertos en tenis hasta los ejecutivos que controlan los gastos de representación de las empresas.

Un vistazo rápido a la página web del cuarto Grand Slam del año revela cifras preocupantes para el primer gran día de competición.

El US Open 2026 inicia con un precio que contrasta fuertemente con el resto de los Grand Slam. Para el primer día de competencia, el 30 de agosto, la entrada más económica alcanza los u$s363 , una cifra muy superior a los u$s45 de Roland Garros, los u$s44,70 de Wimbledon y los u$s35 del Australian Open 2027 . La diferencia es significativa, pues asistir al comienzo del torneo en Nueva York cuesta más de ocho veces lo que pagarían los aficionados por una entrada en París o Londres y más de diez veces frente a Melbourne.

El contraste resulta todavía más llamativo porque se trata de la primera jornada del cuadro principal, no de una semifinal o una final.

La brecha económica es contundente: los u$s363 del US Open son u$s318 más que Roland Garros, u$s318,30 más que Wimbledon y u$s328 más que el Australian Open. En términos porcentuales, supone aproximadamente un 707% más que París, un 712% más que Londres y un 937% más que Melbourne. Dicho de otra manera, por el precio de una entrada de u$s363 en Nueva York se podrían comprar alrededor de ocho entradas de Roland Garros o Wimbledon y más de diez del Australian Open.

Es importante aclarar que este precio corresponde al “Ground Pass”, que permite ingresar a todas las canchas y presenciar entrenamientos, pero no acceder al Arthur Ashe, el principal estadio de Flushing Meadows. Allí, un asiento en la tribuna superior cuesta u$s326.

Novak Djokovik uno de los hgrandes protagonistas de una nueva edición del US Open. Para verlo de cerca en esta nueva edición, una entrada cuesta u$s518. US Open

En la sección inferior del estadio más grande del recinto, que permite ver de cerca algunos partidos de la jornada inaugural, además de tener acceso a las localidades de admisión general en el resto de las canchas, el precio es de u$s518.

Las entradas para la fila Z, en el nivel del paseo del estadio Arthur Ashe, el nivel más alto del estadio, cuestan u$s454 ese día, mientras que un asiento en una zona aún más cercana a la cancha, en la sección inferior, cuesta u$s2.104. También, un asiento en la sección de palcos, aproximadamente a mitad del estadio, por encima del anillo de suites de lujo, está cotizado en u$s1.236,07.

En los demás estadios hay precios más asequibles y los aficionados que estén dispuestos a esperar a que termine el día normalmente pueden ingresar al recinto a las 6 de la tarde por u$s25 y quedarse toda la noche.

“Nuestra visión es ser el evento de entretenimiento deportivo más inspirador y cautivador del mundo, ofreciendo experiencias de primer nivel a nuestros aficionados, socios y jugadores para impulsar la misión de la USTA, por lo que la accesibilidad es fundamental desde el inicio de la estrategia”, dijo Kirsten Corio, directora comercial de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos.

Citó como elemento central de ese esfuerzo el acceso gratuito y de menor costo que ofrece la USTA durante el torneo de clasificación, los dobles mixtos y las noches de exhibición previas a los torneos individuales, dado que el año pasado 240.000 personas asistieron a lo que el US Open denomina la Semana del Aficionado.

“Podías ver a Djokovic en el estadio Arthur Ashe jugando un partido de práctica contra otro jugador del top 10 gratis en la primera fila”, dijo. “Eso no se parece a ningún otro deporte que yo recuerde”.

La situación es grave y, otro año más, vuelve a ponerse sobre la mesa el debate sobre asistir en directo a eventos deportivos como el US Open. Para muchos aficionados, pagar más de u$s300 por una entrada para acceder al recinto supone una cantidad muy difícil de alcanzar, especialmente cuando hay que afrontar otros gastos como el desplazamiento, el alojamiento y la comida. Son precios que año tras año siguen preocupando a aficionados de todo el mundo, que tendrán que renunciar, otro año más, a ver el US Open en directo.

El US Open 2026 se disputará entre el domingo 23 de agosto y el 13 de septiembre de 2026. Previamente, la qualy tendrá lugar entre el lunes 24 y el jueves 27 de agosto, con los tenistas que buscarán un lugar en los cuadros principales masculino y femenino.

El torneo se juega en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en el complejo de Flushing Meadows, en el distrito de Queens, Nueva York.

El Abierto de los Estados Unidos es uno de los torneos más tradicionales del calendario: sus orígenes se remontan a 1881 y, desde el comienzo de la Era Abierta en 1968, se convirtió en uno de los cuatro grandes escenarios del tenis mundial.