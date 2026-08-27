Así fue la primera cirugía cerebral asistida con inteligencia artificial en tiempo real

La tecnología permitió a los médicos identificar estructuras críticas durante la extracción de un tumor y preservar la visión del paciente, de 48 años. A diferencia de otras herramientas, la IA analizó en tiempo real la señal enviada por el video quirúrgico

El hombre fue diagnosticado en diciembre de 2024 después de desplomarse durante una caminata y sufrir una convulsión. Con el avance de sus síntomas, decidió someterse a una intervención quirúrgica y aceptó participar como voluntario en una investigación.

Un hombre de Inglaterra se convirtió en el primer paciente del mundo sometido a una cirugía cerebral con asistencia de inteligencia artificial (IA) en tiempo real. La tecnología permitió al equipo médico identificar zonas críticas durante la extracción de un tumor y preservar su visión, informaron este jueves los University College London Hospitals.

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La intervención se realizó en el Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía (NHNN), UCLH, como parte de un ensayo clínico que utiliza tecnología de IA desarrollada internamente en la UCL y financiada por e l Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR).

El paciente fue Rhys Hibbert, de 48 años y oriundo de Bedfordshire. El hombre fue diagnosticado en diciembre de 2024 después de desplomarse durante una caminata y sufrir una convulsión. Con el avance de sus síntomas, decidió someterse a una intervención quirúrgica y aceptó participar como voluntario en una investigación.

"Si los pacientes no están dispuestos a participar en la investigación, ¿cómo van a aprender los médicos y cómo va a avanzar la medicina?", señaló al momento de aceptar la intervención.

El hombre también recordó el momento en que los médicos le propusieron participar del procedimiento pionero: "Cuando me preguntaron si estaría dispuesto a ser el primer paciente del mundo en que se utilizara esta tecnología en directo… dije: sí, por supuesto ".

Cómo funcionó la IA durante la cirugía

El sistema de IA fue desarrollado en el Instituto Hawkes de la UCL. El mismo se ejecuta en una plataforma NVIDIA Clara IGX diseñada para soportar IA en tiempo real en entornos de dispositivos médicos.

La herramienta se ejecutó en una plataforma NVIDIA Clara IGX diseñada para soportar IA en tiempo real.

A diferencia de los sistemas que utilizan información obtenida mediante estudios realizados antes de una operación, en este procedimiento la IA analizó en tiempo real la señal de video quirúrgico. Esto permitió al equipo tomar decisiones más precisas al resaltar las estructuras críticas en la base del cerebro.

De esta manera, el sistema permitió resaltar estructuras críticas en la base del cerebro y brindó al equipo médico información para tomar decisiones durante la intervención.

La zona intervenida presenta un nivel de complejidad particularmente elevado. Allí se encuentra la glándula pituitaria, del tamaño aproximado de una canica, rodeada por vasos sanguíneos y los nervios responsables de controlar la visión.

En ese contexto, un margen de error de apenas un milímetro puede tener consecuencias críticas, entre ellas la muerte, la ceguera o un accidente cerebrovascular.

La IA permitió identificar las áreas que representaban un riesgo para los médicos mientras buscaban retirar la mayor cantidad posible del tumor sin comprometer las estructuras importantes.

La tecnología también tiene potencial para rastrear los instrumentos utilizados durante una operación y las interacciones entre estos y los tejidos. El objetivo es brindar asistencia durante procedimientos complejos y ofrecer información adicional a los cirujanos.

Reino Unido destacó el avance

James Frith, ministro de Innovación Sanitaria del Reino Unido, destacó el resultado de la intervención y el potencial de esta tecnología aplicada a la medicina: "Esto es un ejemplo de la IA en su mejor versión, pacientes que reciben una atención antes considerada inimaginable gracias a la última tecnología revolucionaria", afirmó.

El funcionario, de todos modos, remarcó que el avance debe estar acompañado por mecanismos de seguridad adecuados. Además, añadió que la IA necesita garantías adecuadas y que siempre se velará para que la seguridad se tome muy en serio.