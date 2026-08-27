James Gunn confirmó el fin del rodaje de "Superman: Man of Tomorrow" y dio nuevos detalles de la película + Agregar ámbito en









Se trata de la secuela de Superman de 2025, con David Corenswet retomando el papel del Hombre de Acero.

La nueva película llega a los cines en 2027.

Superman: Man of Tomorrow (Superman: El hombre del mañana) está un paso más cerca de llegar a los cines. El guionista y director James Gunn reveló a través de sus redes sociales que el rodaje de la película ha finalizado oficialmente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Hemos finalizado el rodaje principal de 'Man of Tomorrow'", escribió Gunn en su publicación, acompañada de dos fotografías con el equipo. "Ha sido una experiencia maravillosa y estoy inmensamente agradecido a mi reparto y equipo. Primera foto: [Nicholas Hoult] se tiró al lago después de la última toma. Segunda foto: El equipo de producción (excepto Brian) en la zona de vídeo durante todo el rodaje. Hacen que hacer películas sea divertido".

View this post on Instagram Qué se sabe hasta ahora de Man of Tomorrow Superman: Man of Tomorrow es la secuela de Superman de 2025, con David Corenswet retomando el papel del Hombre de Acero. En la secuela, Superman se ve obligado a formar equipo con su adversario Lex Luthor (Nicholas Hoult) para derrotar una amenaza aún mayor: el antagonista superinteligente Brainiac (Lars Eidinger).

Rachel Brosnahan regresa como Lois Lane. Otros miembros del reparto que vuelven son Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific. Milly Alcock, quien tuvo un cameo como la prima de Superman, Kara Zor-El, regresa para Man of Tomorrow después de protagonizar Supergirl, la película de DC de este verano. La secuela también presentará a Aaron Pierre en la gran pantalla como John Stewart, quien debuta en la serie de HBO Max Lanterns.

El enfrentamiento llegará a los cines el 8 de julio de 2027, pero Gunn ha mantenido a los fans al tanto a través de las redes sociales. El 20 de abril , anunció por primera vez en Instagram que el rodaje. Unos meses después, el 1 de junio, compartió un adelanto del traje de guerra de Luther con el mensaje: "Prueba de ajuste. En directo desde el set de Man of Tomorrow".

Temas Películas