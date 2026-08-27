Las reproducciones de Dolly Parton en Spotify aumentaron más del 1200% tras su muerte + Agregar ámbito en









Siete canciones de Parton entraron ayer en la lista de las canciones más populares del día en Estados Unidos.

La muerte de Dolly Parton incrementó el interes por su música.

Tras la muerte de Dolly Parton a sus 80 años, los oyentes de Spotify están recurriendo en masa a escuchar la música de la estrella country.

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Según datos compartidos por la plataforma el miércoles, el servicio de streaming indicó que las reproducciones totales de Parton se dispararon más del 1260% a nivel mundial el 25 de agosto en comparación con el promedio diario de los siete días comprendidos entre el 18 y el 24 de agosto, y un aumento aún mayor del 2320% solo en Estados Unidos. Siete canciones de Parton entraron ayer en la lista de las canciones más populares del día en Estados Unidos, con "Jolene" y "9 to 5" ocupando los puestos número 2 y 3, respectivamente. "Islands in the Stream" ascendió al puesto número 8.

Spotify informó que las reproducciones de "Jolene" aumentaron un 630% a nivel mundial y un 1225% en Estados Unidos, mientras que las de "9 to 5's" subieron un 630% a nivel mundial y un 1030% en Estados Unidos. Dado que algunos de sus éxitos menos conocidos no se reproducían con tanta frecuencia antes de su fallecimiento, esos temas experimentaron aumentos porcentuales mucho mayores; por ejemplo, "My Tennessee Mountain Home" registró un aumento masivo del 8920 % en Estados Unidos ayer, mientras que "Coat of Many Colors" experimentó un crecimiento del 5330%.

En orden de reproducciones, las canciones de Parton más escuchadas en Spotify ayer fueron “Jolene”, “9 to 5”, “Islands in the Stream”, “I Will Always Love You”, “Here You Come Again”, “Coat of Many Colors”, “Tyrant”, “Why'd You Come in Here Lookin' Like That”, “My Tennessee Mountain Home” y “There Was Jesus”.

El impacto de la muerte de Dolly Parton y futuros proyectos Parton fue una de las cantantes más queridas en la historia de la cultura pop en Estados Unidos, igualmente reconocida como intérprete y compositora, y también dejó un legado como actriz y productora de Hollywood, filántropa que ayudó a millones de niños a aprender a leer y una firme defensora de la comunidad LGBTQ.

Su muerte ha inspirado una gran cantidad de homenajes por parte de colaboradores y figuras destacadas del mundo del espectáculo, como Jane Fonda, Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney y Reba McEntire, entre muchos otros. Miley Cyrus, ahijada de Parton, también escribió un emotivo tributo el miércoles por la mañana: "Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido". El miércoles por la mañana, los herederos de Parton dieron algunos detalles sobre cómo gestionarán los numerosos proyectos que ella había iniciado antes de su fallecimiento, confirmando también que hay una película biográfica, una docuserie y una serie de ficción en desarrollo. Por lo que parece, incluso tras la muerte de Parton, no le faltarán proyectos en el futuro.

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