PlayStation lanza el primer teaser de la serie basada en su popular videojuego Twisted Metal

Siguen llegando adaptaciones del mundo de los videojuegos al cine y las series y, tras el éxito de Last Of Us y con God of War en camino, PlayStation reveló el primer teaser para Twisted Metal. El caótico juego de autos será una serie que se estrenará en Peacock (en EEUU) y está protagonizada por Anthony Mackie (Capitán América), Neve Campbell (Scream), y Will Arnett (Arrested Development).