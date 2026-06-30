Revelaron la causa oficial de la muerte de Daveigh Chase, actriz infantil reconocida por la película "La llamada" + Agregar ámbito en









Chase falleció el 16 de junio a los 35 años. Su novio, Roy Hernandez, quien anunció su muerte el 17 de junio, dijo inicialmente que había fallecido por complicaciones de meningitis.

Chase falleció el 16 de junio a los 35 años.

Hace dos semanas la noticia de la muerte de la ex actriz infantil Daveigh Chase sacudió a Hollywood, ahora se conoció la causa oficial detrás de su deceso.

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Según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, Chase falleció a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otras afecciones importantes, incluido el consumo crónico de múltiples sustancias. Murió en un hospital y la causa de la muerte se catalogó como natural.

Chase falleció el 16 de junio a los 35 años. Su novio, Roy Hernandez, quien anunció su muerte el 17 de junio, dijo inicialmente que había fallecido por complicaciones de meningitis y que una infección en la sangre le causó "problemas sépticos" que provocaron el colapso de su organismo.

Tras su muerte, su antiguo representante, John Ryan, cuestionó la validez de una campaña de recaudación de fondos en línea en GoFundMe para Chase, iniciada por Hernandez, e instó a los fans a abstenerse de donar hasta que se pudiera verificar la identidad y las afirmaciones del organizador.

Cómo fue la carrera de Daveigh Chase en Hollywood Chase comenzó su carrera como actriz infantil a los 7 años, apareciendo en comerciales y en el teatro. A los 8, empezó a participar en series de televisión como Sabrina, La bruja adolescente, Embrujadas, The Practice y más. En 2001, fue elegida para interpretar a Samantha Darko en la película de culto de Richard Kelly, Donnie Darko, protagonizada por Jake Gyllenhaal.

Prestó su voz al personaje de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de 2001 de la película de Studio Ghibli, El viaje de Chihiro, pero su gran éxito y papel más emblemático llegó en 2002 cuando dio voz a Lilo en Lilo & Stitch, una niña huérfana hawaiana que se hace amiga de un extraterrestre al que confunde con un cachorro. Chase prestó su voz al personaje en varias secuelas y en la serie de televisión de 2003-2006. En 2002, Chase apareció en la exitosa película de terror de Gore Verbinski, La llamada, como la malvada Samara Morgan. Entre 2006 y 2011, Chase participó de forma recurrente en la serie Big Love de HBO interpretando a la joven sociópata Rhonda Volmer, y en 2009 retomó su papel de Samantha en S. Darko: A Donnie Darko Tale. Tras aparecer en la película de terror de Thomas Dekker de 2016, Jack Goes Home, Chase se retiró en gran medida de la actuación.

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