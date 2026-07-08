U2 lanzó "Street of Dreams", el primer sencillo de su próximo álbum + Agregar ámbito en









Respecto a una posible fecha de lanzamiento del disco, los fans pueden especular con que se lance en septiembre. En esa fecha la banda estará cumpliendo 50 años de carrera.

La banda liderada por Bono vuelve con música nueva.

U2 está cada vez más cerca de anunciar oficialmente su primer álbum completo con material nuevo en nueve años. El primer sencillo de este próximo trabajo, "Street of Dreams", que se lanzó en plataformas digitales como sencillo y video musical a primera hora del martes, sirve de anticipo.

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Incluso con el lanzamiento de este primer sencillo, aún no se ha anunciado el título del álbum. Tampoco se ha dado una fecha de lanzamiento, aunque se promete que el álbum llegará en algún momento de este año.

View this post on Instagram Qué se sabe sobre el próximo disco de U2 Respecto a una posible fecha de lanzamiento del disco, los fans pueden especular con que se lance en septiembre. En esa fecha la banda estará cumpliendo 50 años de carrera.

RJ Sánchez y Pasqual Gutiérrez, más conocidos como Cliqua dirigieron el videoclip. No sorprenderá a los fans que se haya grabado en la Ciudad de México. En mayo, la banda fue fotografiada y grabada en video mientras interpretaba su nueva canción sobre un autobús escolar con grafitis del artista mexicano Chavis Mármol. Durante su estancia en México, el grupo también asistió a la final del Torneo Mundial Street Child 2026 en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. La nueva canción incluye algunas líneas en español.

El próximo álbum será la primera colección completa de material nuevo de estudio de U2 desde que salió "Songs of Surrender" en diciembre de 2017. Sin embargo, la banda ha añadido material importante a su discografía últimamente, aunque no en formato de álbum completo. Los irlandeses lanzaron dos EP conceptuales este año: "Days of Ash", con temática de protesta, que se lanzó por sorpresa el 18 de febrero, también conocido como Miércoles de Ceniza, seguido del más optimista "Easter Lily" el 3 de abril. Cada uno de estos EP contenía seis canciones nuevas, pero la banda dejó claro que en ambos casos, este material no aparecería en el próximo álbum.

El último álbum del grupo, en cualquier formato, fue "Songs of Surrender" de 2023, en el que regrabaron 40 canciones de su catálogo en un formato minimalista.

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