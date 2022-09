Actor de Riverdale sentenciado a cadena perpetua por matar a su madre

Grantham, nominado al Premio Leo, se entregó a la policía poco después de dispararle a su madre Barbara Waite, de 64 años, en la nuca el 31 de marzo de 2020, en la casa de la familia en Squamish, justo al norte de Vancouver.

Un cargo de asesinato en segundo grado en la Columbia Británica viene sin elegibilidad para libertad condicional por 10 a 25 años. En ese contexto, los fiscales recomendaron en una audiencia de sentencia este año que Grantham reciba una suspensión de la libertad condicional de hasta 18 años. El equipo legal del ex actor había sugerido 12 años como una consecuencia justa.

Grantham, originalmente acusado de asesinato en primer grado, ha estado bajo custodia durante los últimos dos años y medio, según informa el portal Deadline. Participando en un programa de salud mental desde su arresto, Grantham está en proceso de ser transferido a una instalación más permanente, dicen las fuentes.

Con alrededor de 30 créditos en su currículum, Grantham interpretó notablemente a Jeffrey Augustine en la cuarta temporada de la telenovela CW Riverdale en 2019. Aunque apareció brevemente, el personaje tuvo un papel fundamental en el programa basado en Archie Comics. Fue Jeffrey Augustine quien mató a Fred Andrews (el difunto Luke Perry) en la serie en un golpe y fuga que cambió casi todo en el programa. Comenzando su carrera en 2007, Grantham también apareció en la película de 2010 Diary of a Wimpy Kid, The Imaginarium of Doctor Parnassus y episodios de Supernatural e iZombie .

Más tarde se reveló en la corte que después del asesinato de su madre, Grantham tomó un video del cuerpo y confesó el asesinato ante la cámara. Un día después, después de colocar cuidadosamente el cuerpo en una escena semirreligiosa, Grantham se puso en camino. Con intenciones siempre cambiantes, en un momento iba a intentar matar al primer ministro canadiense Justin Trudeau, como también escribió en un diario ingresado como evidencia. Grantham también consideró cometer un tiroteo masivo en la Universidad Simon Fraser de Vancouver o en el icónico puente Lions Gate.

Afortunadamente, Grantham fue a la estación de policía de East Vancouver y se rindió. “Maté a mi madre”, se dice que declaró sin rodeos a la policía en la recepción de la comisaría.

En marzo, el actor expresó su pesar por lo que había hecho. “Frente a algo tan horrible, pedir perdón parece tan inútil”, dijo Grantham al tribunal de Vancouver y al juez Ker, leyendo una hoja de papel. “Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento”.