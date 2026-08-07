"Mi vecino Totoro" de Studio Ghibli, vuelve a los cines + Agregar ámbito en









La obra emblemática de Hayao Miyazaki que se ha convertido en un ícono global del cine de animación, vuelve a la pantalla grande.

Vuelve a los cines el clásico de Miyazaki.

Mi vecino Totoro, obra emblemática de Hayao Miyazaki que se ha convertido en un ícono global del cine de animación, vuelve a la pantalla grande este 20 de agosto.

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Estrenada en 1988, la película invita a los espectadores a redescubrir la infancia, la curiosidad y el vínculo profundo con la naturaleza a través de la historia de dos hermanas que se mudan al campo en busca de tranquilidad y esperanza.

La preventa de entradas se abrirá el 13 de agosto y el reestreno en salas será el 20 de agosto.

De qué trata Mi vecino Totoro La historia sigue a Satsuki y Mei, quienes se trasladan con su padre a una antigua casa en el campo mientras su madre se recupera en un hospital cercano. Entre los árboles, los campos y los senderos del bosque, las niñas descubren criaturas mágicas que habitan en su entorno, siendo Totoro, un espíritu del bosque grande y amable, el centro de su fascinación. A través de juegos, pequeñas aventuras y encuentros inesperados, las hermanas experimentan la maravilla de lo cotidiano y la capacidad de la imaginación para transformar la realidad.

El filme se destaca por su delicadeza narrativa y su capacidad de combinar ternura, humor y asombro visual. Aquí la naturaleza es protagonista, cada hoja, cada sombra y cada animal tiene un significado, y los vínculos familiares se presentan como un refugio en tiempos de incertidumbre. Mi vecino Totoro es un homenaje a la paciencia, la resiliencia y la capacidad de maravillarse frente a lo simple. Es una experiencia cinematográfica que sigue tocando el corazón de niños y adultos.

“El objetivo fue hacer una película feliz y conmovedora”, confesó Miyazaki tras el estreno. “Los padres se conmueven y recuerdan su infancia, y los niños quieren conocer a Totoro y comenzar a trepar árboles y explorar. Esa es la película que quería hacer”. Mi vecino Totoro vuelve a los cines el 20 de agosto.

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