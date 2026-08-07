Werner Herzog será homenajeado con el Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián + Agregar ámbito en









La máxima distinción honorífica del festival para el cineasta alemán irá acompañada de una proyección de su nuevo largometraje, "Bucking Fastard".

El reconocido cineasta alemán será reconocido por su trayectoria.

El veterano director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog recibirá un Premio Donostia en reconocimiento a su trayectoria profesional durante la gala de inauguración del Festival de San Sebastián (del 18 al 26 de septiembre).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La máxima distinción honorífica del festival para el cineasta alemán irá acompañada de una proyección de su nuevo largometraje, Bucking Fastard, que se estrenará en el próximo Festival de Cine de Venecia.

#74SSIFF Werner Herzog recibirá un #PremioDonostia en el Festival de San Sebastián.



A lo largo de una carrera que abarca seis décadas, Werner Herzog se ha convertido en una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo, construyendo una obra extraordinaria alrededor… pic.twitter.com/bXYKDiIdTC — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) August 7, 2026 La proyección de los Premios Donostia tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia antes de la ceremonia de entrega de premios en el Kursaal. La nueva película está protagonizada por Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson y narra la historia de dos hermanas gemelas "cuyo estrecho vínculo las lleva a hablar al unísono, amar al mismo hombre y compartir los mismos sueños".

La extensa trayectoria de Werner Herzog A lo largo de una trayectoria de seis décadas, Herzog se ha convertido en una de las figuras más influyentes del cine internacional, con cerca de 80 películas que abordan con frecuencia temas como la obsesión, las situaciones extremas y las contradicciones de la naturaleza humana. Guiado por su concepto de "verdad extática", Herzog ha defendido un cine que trasciende la mera observación de los hechos para revelar una dimensión más profunda y poética de la realidad.

Nacido en Múnich en 1942, creció en un valle remoto de las montañas bávaras. Hasta los once años, desconocía por completo la existencia del cine. A partir de los quince, empezó a desarrollar proyectos cinematográficos y, como nadie quería financiarlos, trabajó de noche como soldador en una fábrica de acero durante sus últimos años de instituto. También comenzó a viajar a pie. Hizo su primera película a los 19. Abandonó la universidad donde estudiaba historia y literatura.

Desde entonces ha escrito, producido y dirigido unas 80 películas. Entre ellas se encuentran los clásicos Aguirre, la ira de Dios (1972); Fitzcarraldo (1982), para la que trasladó un barco de vapor por una montaña en la selva; Grizzly Man (2005) y La cueva de los sueños olvidados (2010). Ha publicado poesía y libros de prosa y ha actuado en películas, entre ellas Jack Reacher, The Mandalorian y papeles como invitado en Los Simpson.

Temas Festival

Películas