Premios Emmy 2023: la argentina Camila Morrone está entre las nominadas

Hoy se conoció el listado de los nominados a los Premios Emmy 2023 y entre la lista de nominados aparece el nombre de la actriz Camila Morrone por su papel en la serie de Amazon Prime Video Daisy Jones and The Six .

Morrone compite en la categoría "Actriz de reparto en miniserie o película de televisión", la terna se completa con: Annaleigh Ashford (“Welcome to Chippendales”), Maria Bello (“Beef”), Claire Danes (“Fleishman Is in Trouble”), Juliette Lewis (“Welcome to Chippendales”), Niecy Nash-Betts (“Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”) y Merritt Wever “(“Tiny Beautiful Things”).

De qué trata Daisy Jones and The Six

La serie nos sumerge al ambiente musical de los 70 en Estados Unidos, particularmente en California, con la banda ficticia The Six, quienes por azares del destino, se cruzan con Daisy Jones. Daisy es una particular joven que en un ambiente dominado por hombres quiere ser considerada como una verdadera cantautora, por otro lado Billy Dunne es el líder de The Six, ambas personalidades no tardarán en chocar por el rumbo que tomará la banda.

Riley Keough, quien apareció en Mad Max: Fury Road y es nieta de Elvis Presley, protagoniza la serie como Daisy Jones, Sam Claflin es Billy Dunne líder de The Six, Camila Morrone interpreta a Camila esposa de Billy. El resto de la banda se compone con Suki Waterhouse como Karen, Sebastian Chacon como Warren, Josh Whitehouse como Warren y Will Harrison como Graham Dunne. Completan el elenco Tom Wright, Nabiyah Be y Timothy Olyphant.

Tráiler de Daisy Jones and The Six