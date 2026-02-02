Premios Grammy 2026: artistas critican al ICE y la política migratoria de Donald Trump + Seguir en









El espíritu de protesta de grandes estrellas de la música estuvo presente el domingo desde la alfombra roja de los Grammy y a lo largo de la gala.

Billie Eilish y Finneas fueron algunos de los artistas que se manifestaron contra el ICE.

Los premios Grammy de este año se producen en medio de un clima de agitación por la campaña de deportaciones masivas de la administración de Donald Trump en Minnesota, lo cual ha llevado a muchos artistas a posicionarse contra los operativos.

El espíritu de protesta de grandes estrellas de la música fue palpable el domingo desde la alfombra roja de los Grammy y a lo largo de la gala. Activistas pasaron la semana presionando a las celebridades para que usaran prendedores en protesta por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en las ciudades. Trabajaron con sus equipos para difundir el mensaje y los distribuyeron en los muchos eventos previos a la ceremonia.

Billie Eilish, Finneas y Carole King lucieron prendedores en el escenario de los Grammy. Incluso Justin y Hailey Bieber, quienes normalmente no abordan la política estadounidense, los llevaban.

Eilish comenzó su discurso de canción del año profesando que “nadie es ilegal en territorio robado”. La cantante británica de soul pop Olivia Dean, reconocida como mejor artista nueva, compartió que es nieta de un inmigrante, personas que, según ella, “merecen ser celebradas”.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE fuera”, dijo Bad Bunny en medio de una ovación al aceptar el premio al mejor álbum de música urbana. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Por el comentario de Bad Bunny en los #GRAMMYs contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidospic.twitter.com/DWviBKvCGj — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 2, 2026 La prevalencia de los prendedores marcó un apoyo mucho más fuerte que el que los organizadores vieron en los Globos de Oro del mes pasado. La reacción pública ha crecido desde que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon y mataron al enfermero de 37 años Alex Pretti. Pines de protesta y silbatos en la alfombra roja de los premios Grammy Jason Isbell, Margo Price, Kehlani y Rhiannon Giddens fueron algunos de los artistas que llevaron prendas de protesta en la alfombra roja de los Grammy. Kehlani insultó a ICE en su discurso de aceptación por el premio a mejor interpretación de R&B. Justin Vernon, cuyo grupo Bon Iver estaba nominado al mejor álbum de música alternativa, dijo que llevaba un silbato para honrar a los observadores civiles que han documentado las acciones de los agentes federales en las calles. “Creo que hay una razón por la que existe la música y es para sanar y unir a la gente”, dijo a la agencia AP. “Pero el verdadero trabajo lo hacen esos observadores en el terreno en Minneapolis. Solo queremos reconocerlos”.