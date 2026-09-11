Maia Reficco lanzó su ep "de visita" y presentó el video de la canción "ángel (de la guarda)" + Agregar ámbito en









La artista argentina, con una extensa trayectoria en la industria teatral y cinematográfica de Estados Unidos, da un nuevo paso en su carrera y formaliza su faceta musical.

El debut musical de Maia Reficco ya está disponible.

Tras haber construido un recorrido destacado entre los escenarios de Broadway y las producciones audiovisuales internacionales, Maia Reficco da un salto de autenticidad y presenta “de visita”, su esperado primer EP lanzado a través del sello Interscope Records.

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A lo largo de seis tracks, Maia transita por la vulnerabilidad, la identidad, el deseo y los laberintos del amor contemporáneo. Con un sonido que fusiona con elegancia el pop con matices de la escena alternativa, el EP destaca por sus texturas vanguardistas y una interpretación lírica cargada de carácter.

“de visita”: tracklist completo El primer EP de Maia Reficco está compuesto por seis canciones:

therapist

amapola

sur

ángel

videostar

faceplanted Presentación del video de "ángel (de la guarda)" La canción destaca por una producción que realza sus capas vocales, percusiones y un ensamble de violines con matices de flamenco. Además, la letra se presenta como una plegaria abierta sobre la desolación y el desamparo ((...)“¿ángel de la guarda dónde estás?”), introducida por un fragmento de audio de la voz de su madre.

View this post on Instagram Este lanzamiento se enmarca en una semana de contenidos exclusivos. Tras el estreno de “videostar”, Maia Reficco presentará diariamente nuevos videoclips para el resto de las canciones del EP.

La trayectoria de Maia Reficco Cantante, actriz de televisión, teatro y cine, intérprete de teatro musical, compositora y multiinstrumentista: en el caso de Maia Reficco, la palabra “artista” funciona menos como una etiqueta y más como la síntesis de una identidad en constante evolución. Con apenas 26 años, construyó una carrera internacional que la llevó de protagonizar una de las series juveniles más exitosas de su generación a los escenarios de Broadway, las principales plataformas de streaming y producciones cinematográficas de alcance global. Acostumbrada a moverse entre personajes, escenarios, cámaras, idiomas y ciudades, Maia encontró su centro de gravedad en la música: el lugar al que siempre vuelve y alrededor del cual orbitan todas las demás facetas de su vida. Después de años poniéndose en la piel de historias ajenas, Maia Reficco comienza un nuevo capítulo en el que el foco está puesto en contar la suya propia, y solo podía hacerlo a través de la música. Esa presentación llega de la mano de “amapola”, su single debut.

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