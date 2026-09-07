Vuelve la revista a Buenos Aires con Carmen Barbieri, Álvaro Navia y Gabriel Villalba

El espectáculo Vuelve estrenará el 11 de septiembre en el Teatro Buenos Aires y tendrá seis únicas funciones. La propuesta recupera el humor, las vedettes, los cuadros musicales y el despliegue escénico del género con una mirada contemporánea.

Las funciones serán el 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre de 2026. Las entradas estarán disponibles a través de Plateanet.

El teatro de revista volverá a la cartelera porteña con Vuelve, un espectáculo encabezado por Álvaro Navia y Gabriel Villalba, con la participación estelar de Carmen Barbieri. La obra estrenará el 11 de septiembre a las 22.30 en el Teatro Buenos Aires, ubicado en Av. Corrientes 1699, y tendrá seis únicas funciones durante ese mes.

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La propuesta busca recuperar el espíritu de uno de los géneros más tradicionales del espectáculo argentino, con humor, imitaciones, vedettes, cuadros musicales, bailarinas, bailarinas curvy, bailarines y una puesta escénica pensada para traer la revista al presente.

Las funciones serán el 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre de 2026. Las entradas estarán disponibles a través de Plateanet.

La historia de Vuelve comienza con dos hombres, interpretados por Álvaro Navia y Gabriel Villalba, que escapan de la policía y encuentran refugio en un convento. Para no ser descubiertos, deciden hacerse pasar por monjas.

A partir de ese punto se desarrolla una trama de equívocos, personajes, imitaciones y situaciones disparatadas que funcionan como disparador para los distintos números de revista.

El espectáculo combina comedia, música, baile y cuadros escénicos, con una estructura que remite a la tradición de la noche porteña y a los grandes shows que durante décadas ocuparon un lugar central en la calle Corrientes.

Carmen Barbieri y un regreso al género

La participación de Carmen Barbieri aparece como uno de los principales atractivos de la propuesta. Actriz, comediante y capocómica, Barbieri mantiene una fuerte conexión con la historia de la revista argentina y con una tradición familiar ligada al espectáculo nacional.

Su presencia en Vuelve funciona como puente entre la historia del género y una nueva puesta pensada para el público actual.

Álvaro Navia, referente del humor y la imitación, también es el creador de la idea original del espectáculo. Gabriel Villalba, además de integrar el elenco sobre el escenario, está a cargo de la dirección.

Seis funciones en calle Corrientes

Vuelve se presentará durante seis noches de septiembre en el Teatro Buenos Aires. La obra tendrá funciones los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26, siempre a las 22.30.

Con plumas, brillo, música, humor y cuadros musicales, el espectáculo propone reactivar el pulso de la revista porteña en una de las salas ubicadas sobre la avenida Corrientes.