Sacha Baron Cohen protagonizará la primera obra de teatro de Quentin Tarantino

La obra se presentará en Londres.

Sacha Baron Cohen protagonizará la producción del West End de la obra de teatro de Quentin Tarantino, The Popinjay Cavalier.

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Según informa el portal The Hollywood Reporter, Baron Cohen interpretará al personaje principal en la obra, descrita como una "comedia de aventuras". Su estreno está previsto para la primavera de 2027 en un teatro del West End aún por confirmar. Este será el debut teatral de Baron Cohen.

La obra, producida por Sonia Friedman Productions y Sony Pictures Entertainment, también marca el debut teatral de Tarantino, conocido por películas como Pulp Fiction, Bastardos Sin Gloria y Érase una vez en Hollywood. Si bien se han revelado pocos detalles de la trama, los productores han dicho que la obra está ambientada en la Europa de la década de 1830 y la han descrito como "una comedia desenfrenada de engaños y disfraces inspirada en las grandes epopeyas de capa y espada del teatro y el cine".

El presente actoral de Sacha Baron Cohen La noticia del reparto llega antes del estreno de Ali G Who Iz I?, protagonizada por Baron Cohen, quien retoma su personaje satírico de Ali G, un periodista de hip-hop, que se estrenará mundialmente de la mano de Amazon MGM en octubre.

Baron Cohen ganó anteriormente dos premios BAFTA por Da Ali G Show y ha sido nominado tres veces al Oscar por el guion de Borat y Borat Subsequent Moviefilm, además de recibir una nominación como actor por su papel en El juicio de los 7 de Chicago. Ha ganado tres premios Globo de Oro por Borat y Borat Subsequent Moviefilm.

Entre sus películas más recientes se incluyen la comedia de Netflix, Ladies First, así como una aparición en Balls Up en Prime Video.