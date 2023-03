Premios Oscar 2023: después de mucho tiempo hubo un incremento en la audiencia

De esta manera, los Premios de la Academia vencieron al final de temporada de The Last of Us (8,2 millones de espectadores) en lo que se presentaba como un duelo más que interesante. Asimismo, sus cifras superaron a las de la gala de los Premios Grammy 2023 (12,5 millones) y a la de la última edición de los Premios Emmy (5 millones).