Premios Oscar 2023: la tradición que se rompió tras el incidente de Will Smith

Las estatuillas fueron para Brendan Fraser por The Whale y Michelle Yeoh por Everything Everywhere All At Once.

Smith fue prohibido por la Academia después de que subió al escenario de los Oscar el año pasado cuando Rock, que presentaba la categoría de Largometraje Documental, hizo una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.

Después del incidente, Smith volvió a su asiento. Más tarde esa noche, ganó el premio al Mejor Actor por su papel en King Richard y pronunció un largo discurso de aceptación.

El presentador de los Oscar de este año, Jimmy Kimmel, bromeó sobre el golpe en su monólogo de apertura.

“Si alguien en este teatro comete un acto de violencia en cualquier momento durante el espectáculo”, dijo, “se le otorgará el Oscar al Mejor Actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos de duración”.