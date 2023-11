Premios Oscar 2024: Jimmy Kimmel será nuevamente el conductor

Los ratings de los Oscar de 2023 experimentaron un aumento en la audiencia, atrayendo una audiencia promedio de 18,8 millones de espectadores en total, un 13% más que las cifras anteriores. Superó a los Grammy y Emmy de 2023 por más del doble. La ceremonia obtuvo una calificación de 4.0 en la demostración clave para adultos de 18 a 49 años, lo que la llevó a máximos de tres años tanto en espectadores totales como en la demostración: un aumento del 5% desde 2020.

Posibles candidatas a los Premios Oscar 2024

Las películas que podrían competir por premios este año ofrecen títulos bien conocidos, en particular “Barbie” de Warner Bros y “Oppenheimer” de Universal Pictures. El “Barbenheimer” se apoderó de las salas de cine y de la cultura pop. Se espera que ambas sean grandes favoritas en la carrera por la mejor película junto con películas aclamadas como “American Fiction”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro” y “Poor Things”.

La celebración de los logros cinematográficos de este año contará con los productores ejecutivos Raj Kapoor, Katy Mullan y Hamish Hamilton. Kapoor también actuará como showrunner. Otros miembros del equipo incluyen al director creativo Kenny Gravillis, los diseñadores de producción Misty Buckley y Alana Billingsley, el productor ejecutivo del espectáculo de la alfombra roja David Chamberlin y los consultores creativos de la alfombra roja Lisa Love y Raúl Àvila.

La ceremonia número 95 del año pasado obtuvo una nominación a los premios Primetime Emmy por especial de variedades sobresaliente (en vivo). Kimmel obtuvo una nominación adicional por su programa nocturno en la categoría de serie de entrevistas, lo que eleva el total de nominaciones de su carrera a 20. Los resultados se revelarán en enero.

La 96ª edición de los Oscar se celebrará en el Dolby Theatre el domingo 10 de marzo de 2024.