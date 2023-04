Premios Oscar 2024: la Academia confirmó la fecha de la ceremonia

Los Oscar de 2023 vieron a la comedia de acción de ciencia ficción "Everything Everywhere All at Once" hacer historia y ganar siete premios Oscar, incluido el de mejor película y tres premios de actuación para Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

Si bien la cosecha de aspirantes a premios de este año está lejos de consolidarse, hay muchos títulos anticipados, incluida la adaptación musical de Warner Bros de "The Color Purple", el drama de época de Universal Pictures "Oppenheimer" y la epopeya de Martin Scorsese de Apple "Killers of the Flower Moon", que se estrenará en el Festival de Cine de Cannes .