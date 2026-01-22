Premios Oscar 2026: lista completa de nominados

"Sinners", una audaz y sangrienta saga de vampiros ambientada en el sur de Estados Unidos, obtuvo un récord de 16 nominaciones al Oscar.

Sinners, una audaz y sangrienta saga de vampiros ambientada en el sur de Estados Unidos, obtuvo un récord de 16 nominaciones al Oscar. Le siguió de cerca One Battle After Another, un análisis mordaz de la política radical, que obtuvo 13 nominaciones. Ambas películas fueron nominadas a mejor película en los Premios Oscar de 2026, junto con Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Train Dreams, F1 y The Secret Agent.