La cuenta regresiva para la 98.ª edición de los Premios Oscar ha comenzado, y Lewis Pullman y Danielle Brooks anunciaron las nominaciones al Oscar 2026 hoy por la mañana.
Premios Oscar 2026: lista completa de nominados
"Sinners", una audaz y sangrienta saga de vampiros ambientada en el sur de Estados Unidos, obtuvo un récord de 16 nominaciones al Oscar.
-
"Sinners" marcó un nuevo récord en los Oscar con la mayor cantidad de nominaciones
-
Wagner Moura se convierte en el primer brasileño nominado al Oscar a mejor actor
Sinners, una audaz y sangrienta saga de vampiros ambientada en el sur de Estados Unidos, obtuvo un récord de 16 nominaciones al Oscar. Le siguió de cerca One Battle After Another, un análisis mordaz de la política radical, que obtuvo 13 nominaciones. Ambas películas fueron nominadas a mejor película en los Premios Oscar de 2026, junto con Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Train Dreams, F1 y The Secret Agent.
Finalmente Belén, el drama de Dolores Fonzi, no obtuvo la nominación como mejor película internacional.
Lista completa de nominados a los Premios Oscar 206
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor director
- Chloé Zhao por Hamnet
- Josh Safdie por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson por One Battle After Another
- Joachim Trier por Sentimental Value
- Ryan Coogler por Sinners
Actor en un papel principal
- Timothée Chalamet por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio por One Battle After Another
- Ethan Hawke por Blue Moon
- Michael B. Jordan por Sinners
- Wagner Moura por The Secret Agent
Actriz en un papel principal
- Jessie Buckley por Hamnet
- Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson por Song Sung Blue
- Renate Reinsve por Sentimental Value
- Emma Stone por Bugonia
Actor en un papel secundario
- Benicio del Toro - One Battle After Another
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners
- Sean Penn - One Battle After Another
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Actriz en un papel secundario
- Elle Fanning - Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Amy Madigan - Weapons
- Wunmi Mosaku - Sinners
- Teyana Taylor - One Battle After Another
Guión adaptado
- Bugonia - Will Tracy
- Frankenstein - Guillermo del Toro
- Hamnet - Chloé Zhao y Maggie O'Farrell
- One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
- Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwdar
Guión original
- Blue Moon - Robert Kaplow
- It Was Just An Accident - Jafar Panahi, Nader Saívar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian
- Marty Supreme - Ronald Bronstein y Josh Safdie
- Sentimental Value - Eskill Vogt y Joachim Trier
- Sinners - Ryan Coogler
Cortometraje animado
- Butterfly - Florence Miailhe y Ron Dyens
- Forevergreen -Nathan Engelhardt y Jeremy Spears
- The Girl Who Cried Pearls - Chris Lavis y Maciek Szcezerbowski
- Retirement Plan - John Kelly y Andrew Freedman
- The Theee Sisters - Konstantin Bronzit
Diseño de vestuario
- Avatar: Fire and Ash - Deborah L. Scott
- Frankenstein - Kate Hawley
- Hamnet - Malgosia Turzanska
- Marty Supreme - Miyako Bellizzi
- Sinners - Ruth E. Carter
Logro en casting
- Hamnet - Nina Gold
- Marty Supreme - Jennifer Venditti
- One Battle After Another - Cassandra Kulukundis
- The Secret Agent - Gabriel Domingues
- Sinners - Francine Maisler
Cortometraje de acción real
- Butcher's Stain - Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi
- A Friend of Dorothy - Lee Knight y James Dean
- Jane Austen's Period Drama - Julia Aks y Steve Pinder
- The Singers - Sam A. Davis y Jack Piatt
- Two People Exchanging Saliva - Alexandre Singh y Natalie Musteata
Maquillaje y peluquería
- Frankenstein - Mike Hill, Jordan Samuel y Couna Furey
- Kokuho - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu
- Sinners - Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunka Terry
- The Smashing Machine - Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein
- The Ugly Stepsister - Thomas Foldberg y Anne Cathrine Saurberg
Banda sonora original
- Bugonia - Jerskin Fendrix
- Frankenstein - Alexandre Desplat
- Hamnet - Max Richter
- One Battle After Another - Jonny Greenwood
- Sinners - Ludwig Goransson
Largometraje de animación
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Largometraje documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Cortometraje documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Edición de películas
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Largometraje internacional
- The Secret Agent
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Canción original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de KPop Demon Hunters
- “I Lied to You” de Sinners
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” de Train Dreams
Diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat
Efectos visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
- Temas
- Premios Oscar
- Películas
Dejá tu comentario