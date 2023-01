"Argentina, 1985" nominada a los Premios Oscar

Entre otras preseleccionadas, se encuentran "Bardo" de Alejandro González Iñárritu (por México) y “All Quiet on the Western Front” por Alemania. La lista incluye: “Cairo Conspiracy” (Suiza), “The Blue Caftan” (Marruecos), “Close” (Bélgica), “Corsage” (Austria), “Decision to Leave” (Córea del Sur), “EO” (Polonia), “Holy Spider” (Dinamarca), “Joyland” (Paquistán), “Last Film Show” (India), “The Quiet Girl” (Irlanda), “Return to Seoul” (Camboya) y “Saint Omer” (Francia).

"Argentina, 1985" también representará al país en los Premios Goya, y viene de realizar un amplio recorrido de festivales internacionales desde su estreno en la última edición del Festival de Venecia, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde se alzó con Premio del Público, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros.