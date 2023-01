Argentina, 1985 se consagró en los Globos de Oro

El film que relata el juicio a las juntas militares se impuso sobre RRR (india), Decision to Leave (Corea del Sur), Close (Bélgica) y una de las favoritas de la temporada: All Quiet on the Western Front (Alemania). Así, inicia con el pie derecho su paso por la temporada de premios que seguirá con los Critics Choice Awards, este 15 de enero, y los anuncios de las nominaciones a los Premios Oscar que se darán el 24 de este mes.