Ranking de argentinos en los Oscar: quién de los premiados domina mejor el inglés

Los famosos argentinos relevados en el informe fueron Juan José Campanella, Norma Aleandro, Gustavo Santaolalla, Eugenio Zanetti y Luis Puenzo, todos ellos ganadores de la preciada estatuilla dorada.

“En general, cada uno de estos profesionales del cine argentino comprende muy bien el idioma inglés. Incluso aquellos con un nivel inferior pudieron comunicarse con gran éxito en una de las ceremonias de premiación más vistas del planeta”, afirmaron los lingüistas internacionales de Babbel desde Berlín.

Eugenio Zanetti

zanetti.mp4

El director de arte reconocido en 1996 por la Academia de Hollywood por su labor en el film “Restauración” fue quien obtuvo el mejor puntaje; los lingüistas de Babbel lo calificaron con un 8. Al pronunciar su discurso Zanetti cometió solo un pequeño error gramatical cuando dijo: "I'm grateful… to everybody who make possible Restoration" (en vez de decir “made”). Por otra parte, más allá de las huellas de su idioma nativo, los lingüistas consideraron que su acento es muy bueno.

Gustavo Santaolalla

santaolalla.mp4

El músico y compositor ganador de dos premios Oscar de forma consecutiva en 2006 y 2007 por los films “Secreto en la montaña” y “Babel” respectivamente, obtuvo un 7. Los lingüistas de Babbel, pudieron evaluar en el discurso de aceptación que su gramática fue muy buena. Sólo cometió algunos pequeños errores con las preposiciones (…so proud to have worked in this movie…, en vez de so proud to have worked in that movie…). Si bien tiene un claro acento argentino, no tiene ninguna dificultad en hablar el idioma inglés.

Juan José Campanella

campanella.mp4

El célebre director argentino, ganador del premio Oscar en 2010 por la película “El secreto de sus ojos” obtuvo un 6. Al analizar su discurso de agradecimiento en la 82° entrega de los premios de la Academia, los lingüistas notaron que cometió un pequeño error gramatical cuando expresó "On behalf of a crew and cast comprised most of people that I love…". Entre “cast” y “comprised” debió agregar la palabra “that”. A pesar de esa omisión y su marcado acento argentino, sus palabras se entendieron fácilmente por lo que salió airoso según los especialistas.

Norma Aleandro

aleandro.mp4

La reconocida actriz, protagonista de “La historia oficial”, la primera película argentina en ganar un Oscar en la categoría “mejor film de habla no inglesa” en 1986, obtuvo un 5. Si bien su intervención fue breve, cuando subió al escenario para anunciar al ganador de esta categoría, los lingüistas notaron que su pronunciación no fue del todo correcta, sobre todo tuvo dificultades con las palabras "communication" y "means". Sin embargo, esos detalles no lograron opacar la alegría y emoción que expresó la actriz en ese momento.

Luis Puenzo

El director y guionista ganador de un Oscar en 1986 por el film “La historia oficial”, obtuvo un 4. Los lingüistas de Babbel notaron que cometió algunos errores al pronunciar las palabras "accepting", "suffer", "coup". Asimismo, a menudo antepone un sonido a “e” antes de las palabras que comienzan con una “s”. Aunque en uno de los momentos de su discurso Puenzo cometió un error cuando mencionó "We are starting now to begun with our news dreams" (en vez de “begin”), la gramática general de sus palabras fueron correctas.