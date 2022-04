Premios Oscar: Una de las presentadoras niega haberse robado los chistes que hizo de Twitter

La comediante le dedicó a DiCaprio en los Oscar de 2022 el siguiente chiste: “Ha hecho mucho para luchar contra el cambio climático y dejar atrás un planeta más limpio y verde para sus novias”. Los usuarios de las redes sociales cuestionaron si Schumer robó o no la broma de un tuit viral publicado en diciembre de 2021.

"OK. Bueno, me gustaría decir que personalmente no he estado en Twitter”, dijo Schumer cuando se le preguntó acerca de robar la broma. “Hice que mi asistente lo hiciera, solo para poder seguir con vida y no suicidarme. Y además, ese chiste lo escribió Suli McCullough. Pero les agradezco a ustedes, siempre, por asegurarse de que no empiezo a robar”.

Schumer agregó: “Acabo de hacer una prueba del detector de mentiras en Vanity Fair y me preguntaron, gracias a Dios, '¿Alguna vez has robado una broma?' y dije que no, y fue 'eso es verdad'. Entonces, todos solo relájense. Es una locura. Soy lo suficientemente divertido, no necesito robar mierda”.

El chiste de DiCaprio llegó al monólogo de los Oscar de Schumer, pero varios chistes fueron demasiado controvertidos para transmitirse. Como Schumer reveló durante un show de stand up el 2 de abril en Las Vegas, su abogado le dijo que no hiciera bromas intencionales sobre Joe Rogan, James Franco y Alec Baldwin en “Rust”.