Premios Billboard Music Awards: The Weeknd encabeza el listado con 17 nominaciones

Los premios se entregarán en una transmisión en vivo el 15 de mayo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

The Weeknd competirá por el premio al mejor artista con Doja Cat, Drake, Rodrigo y Swift. Rodrigo también está nominada a mejor artista nuevo, un premio que ganó en los Grammy del domingo, junto con GIVON, Masked Wolf, Pooh Shiesty y The Kid LAROI.

Además, la colaboración de The Weeknd con Ariana Grande para la canción “Save Your Tears (Remix)” opta a seis premios.

Los premios se entregarán en 62 categorías que abarcan una variedad de géneros, incluidas cinco categorías que son nuevas en el programa de este año: mejor artista de Billboard global 200, mejor artista de Billboard global excl. Artista de EE. UU., Top Billboard global 200 canción, Top Billboard global excl. Canción estadounidense y canción viral superior. Sheeran es finalista en las cuatro nuevas categorías globales para artista y su canción "Bad Habits", mientras que "Save Your Tears" y "STAY" de The Kid LAROI & Justin Bieber están representados en las dos nuevas categorías globales de canciones. Rodrigo y The Weeknd son finalistas en las dos categorías de nuevos artistas globales.

Los Premios Billboard de este año se basan en el período de la lista del 10 de abril de 2021 al 26 de marzo de 2022. Los finalistas y ganadores se basan en las interacciones clave de los fanáticos con la música, incluidas las ventas de álbumes y canciones digitales, transmisión, reproducción de radio y compromiso social, rastreados por Billboard y sus socios de datos, incluido Luminate.

Todas las nominaciones a los Billboard Music Awards

Premio al Mejor artista

Doja Cat

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd

Artista nuevo destacado

GIVON

Masked Wolf

Olivia Rodrigo

Pooh Shiesty

The Kid LAROI

Mejor Artista Masculino

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor Artista Femenina

Adele

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Dúo/Grupo destacado

BTS

Glass Animals

Imagine Dragons

Migos

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Mejor Artista Billboard 200

Adele

Drake

Juice WRLD

Morgan Wallen

Taylor Swift

Artista Top Hot 100

Doja Cat

Drake

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Las mejores canciones en streaming Artista

Doja Cat

Drake

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Artista de ventas de canciones principales

Adele

BTS

Dua Lipa

Ed Sheeran

Walker Hayes

Artistas con acciones de radio destacadas

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Artista Top Billboard Global 200 (NUEVO)

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Mejor artista mundial de Billboard (excepto EE. UU.) (NUEVO)

BTS

Dua Lipa

Ed Sheeran

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Tour destacado

Eagles (Hotel California Tour)

Genesis (The Last Domino? Tour)

Green Day, Fall Out Boy & Weezer (The Hella Mega Tour)

Harry Styles (Love on Tour)

The Rolling Stones (No Filter Tour)

Mejor artista de R&B

Doja Cat

GIVON

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Summer Walker

The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B

GIVON

Khalid

The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B

Doja Cat

Summer Walker

SZA

Top R&B Tour

Bruno Mars (Bruno Mars en Park MGM)

Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

Usher (The Vegas Residency)

Mejor artista de rap

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Moneybagg Yo

Polo G

Mejor artista masculino de rap

Drake

Juice WRLD

Polo G

Mejor artista femenina de rap