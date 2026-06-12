La esposa y el hijo del Indio Solari agradecieron el apoyo del público: "A la rebeldía no se renuncia" + Agregar ámbito en









La familia del músico publicó un video en sus redes oficiales para reconocer a quienes acompañaron en los días posteriores a su muerte. También destacaron el comportamiento de sus seguidores durante la despedida.

El público del Indio Solari acompañó la despedida del músico durante el velatorio y recibió el agradecimiento de su familia. Mariano Fuchila

Virginia y Bruno Solari, esposa e hijo del Indio Solari, publicaron un mensaje de agradecimiento en las redes oficiales del músico, luego de la multitudinaria despedida que recibió una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

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A través de un video difundido en la cuenta oficial del artista, ambos expresaron su reconocimiento a familiares, amigos, abogados, músicos, vecinos, autoridades y seguidores que acompañaron a la familia en los días posteriores a la muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer”, expresó Virginia al comienzo del mensaje. En ese repaso, mencionó a quienes estuvieron junto a ellos “en el primer espantoso momento” y a los amigos cercanos del músico, a quienes definió como personas que “estuvieron y están siempre”.

El agradecimiento de la familia del Indio Solari En el video, Virginia también agradeció a los abogados Gustavo Triemstra y Federico González Gione, al grupo de allegados que ayudó a organizar la despedida y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, por el acompañamiento brindado a la familia Solari y a la familia Bona Ruiz.

Además, dedicó unas palabras especiales a la banda del Indio y a los equipos que trabajaron durante esos días. “A su querida y amada banda, a nuestro querido KBK, siempre presentes”, sostuvo. También reconoció la tarea de los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, y agradeció a los vecinos de Parque Leloir por haber soportado el despliegue generado alrededor de la despedida.

Uno de los momentos más emotivos del mensaje estuvo dirigido al público ricotero, que acompañó al músico durante décadas y volvió a manifestar su afecto tras la noticia de su muerte. “A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, señaló Virginia. El mensaje cerró con una frase cargada de sentido para los seguidores del Indio Solari: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Indio_Solari_ok/status/2065518779455455652&partner=&hide_thread=false Mensaje de agradecimiento de Virginia y Bruno Solari. pic.twitter.com/t80OGReknG — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) June 12, 2026

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