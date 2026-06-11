The Strokes pospone la fecha de lanzamiento de su disco "Reality Awaits"

Su lanzamiento estaba previsto inicialmente para el 26 de junio, y hasta ahora se han podido escuchar los sencillos "Going Shopping" y "Falling Out Of Love".

The Strokes pospuso la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum, "Reality Awaits". Este disco, muy esperado por todos, es el séptimo de los iconos del indie neoyorquino y la continuación de "The New Abnormal", de 2020.

Su lanzamiento estaba previsto inicialmente para el 26 de junio, y hasta ahora se han podido escuchar los sencillos "Going Shopping" y "Falling Out Of Love", ambos con un toque de estilo chic. Ahora, The Strokes confirmó que la fecha de lanzamiento se ha pospuesto hasta el 24 de julio.

Aunque no se ha dado ninguna explicación sobre el retraso, Julian Casablancas y compañía han confirmado un gran concierto en su ciudad natal, Nueva York, que tendrá lugar el 2 de octubre.

Este concierto, que tendrá lugar en el Flushing Meadows Corona Park, será su primer espectáculo como cabeza de cartel en la ciudad de Nueva York desde 2023, y contará con la participación de Beach House, TV on the Radio y Fcukers.

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Gira de The Srokes y su regreso a la Argentina

La nueva fecha en Nueva York se suma a un año de giras ya de por sí ajetreado para The Strokes. Ya actuaron en Coachella 2026, donde criticaron a la CIA y al gobierno de Estados Unidos durante su presentación, y ahora se preparan para más presentaciones en festivales como Bonnaroo, Summer Sonic y otros.

También han anunciado una gran gira por el Reino Unido, Norteamérica, Europa y Japón. Será su primera serie completa de conciertos como cabeza de cartel en el Reino Unido e Irlanda en más de 20 años, e incluye paradas en el O2 de Londres. Contarán con el apoyo de Thundercat, Cage the Elephant, Hamilton Leithauser, Fat White Family, Alex Cameron y ÖLÜM, y se han añadido más fechas debido a la gran demanda.

Además la banda regresa a Latinoamérica para cerrar el año con shows confirmados en el Primavera Sound de Buenos Aires y São Paulo, el Corona Capital en Ciudad de México, y presentaciones en solitario en Lima y Bogotá.

En todos estos conciertos, The Strokes actuarán sin el guitarrista Nick Valensi, ya que la banda confirmó recientemente que se tomaría un "descanso temporal" de las actuaciones en directo.