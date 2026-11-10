Murió Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras y figura de la cumbia santafesina + Agregar ámbito en









El acordeonista fue una de las figuras centrales de la cumbia santafesina durante más de cinco décadas. Se había alejado de la banda este año por cuestiones de salud, luego de la ruptura artística con Cacho Deicas.

Murió Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras, a los 76 años.

La música tropical argentina está de luto. Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y figura histórica de la agrupación, murió este martes a los 76 años en la ciudad de Santa Fe. El músico fue encontrado sin vida en un estudio de grabación ubicado en el barrio Sargento Cabral. Según las primeras informaciones de la Policía de Santa Fe, se habría quitado la vida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hallazgo se produjo alrededor de las 16.11, luego de que su cuñada alertara a las autoridades de que el músico había ingresado al estudio de grabación y no había vuelto a salir. Al llegar al domicilio, ubicado sobre calle Alvear al 4900, el personal policial constató su fallecimiento. La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.

La trayectoria de Marcos Camino en Los Palmeras Camino y el cantante Rubén "Cacho" Deicas fueron durante décadas las dos grandes figuras de Los Palmeras, grupo que lideraron durante más de 50 años y llevaron al estrellato nacional e internacional. Uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria fue la presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019, cuando interpretaron sus canciones ante miles de hinchas en la previa del encuentro entre Colón e Independiente del Valle.

La actuación quedó en la memoria del fútbol argentino y se convirtió en uno de los hitos más recordados de la historia de la banda. Durante 2026, Camino había decidido alejarse de Los Palmeras por cuestiones vinculadas con su edad y su salud, según había explicado públicamente. Su salida se produjo un año después de la desvinculación de Deicas, en medio de una ruptura en la histórica sociedad artística que ambos habían construido.

El acordeonista fue una de las figuras centrales de la cumbia santafesina durante más de cinco décadas. Se había alejado de la banda este año por cuestiones de salud, luego de la ruptura artística con Cacho Deicas. El conflicto con Cacho Deicas y la reconciliación En septiembre de 2025, Marcos Camino había reconocido el impacto personal que le provocó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras, después de más de cinco décadas de trabajo conjunto.

"Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años", afirmó en declaraciones al programa "Se siente Argentina", de la Televisión Pública. Sin embargo, meses antes ambos habían protagonizado un acercamiento. En febrero de 2025, Camino visitó a Deicas durante su recuperación de un ACV y contó que se habían dado "un abrazo largo, sin necesidad de palabras". También reconoció que le había pedido perdón por sus dichos y que se había retirado con una sensación de alivio. Pese a las diferencias posteriores, el acordeonista siempre destacó el talento de su antiguo compañero y defendió la continuidad de Los Palmeras por las 25 familias que dependían de la actividad. "Nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias", sostuvo.

Temas Música