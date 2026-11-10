Fred Machado fue condenado en EEUU a seis años de prisión por lavado y fraude + Agregar ámbito en









El financista de José Luis Espert recibió la pena en Texas tras admitir su responsabilidad en delitos económicos. Su entorno espera que le descuenten los cuatro años y medio que pasó detenido en la Argentina.

Fred Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por lavado de activos y fraude electrónico.

El empresario argentino Federico Andrés "Fred" Machado, quien financió y facilitó aeronaves para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico. La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad negociado con la Fiscalía. El empresario continuará detenido en una cárcel estadounidense.

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La resolución estableció que las dos penas de 72 meses de prisión deberán cumplirse en simultáneo, por lo que no se acumularán y conformarán una condena total de seis años. Además, Machado deberá cumplir tres años de libertad supervisada una vez que salga de prisión. El magistrado también le impuso una multa y postergó la definición sobre la restitución económica a las víctimas, que será discutida en una nueva audiencia prevista para el 17 de febrero de 2027.

Sin embargo, la condena podría tener un desenlace más próximo para el empresario. Allegados a Machado sostienen que podría recuperar la libertad próximamente, debido a que se le computaría el tiempo que permaneció detenido en la Argentina mientras esperaba su extradición. Fue arrestado en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén y trasladado a Estados Unidos en noviembre de 2025, por lo que acumula alrededor de cuatro años y medio de detención que podrían descontarse de la pena.

El acuerdo que dejó afuera la acusación por narcotráfico La sentencia consolidó el cambio de estrategia judicial de Machado, quien inicialmente había sostenido su inocencia y se preparaba para enfrentar un eventual juicio por jurados. En mayo de este año, el empresario admitió su responsabilidad en los delitos económicos a cambio de que la Fiscalía retirara la acusación por narcotráfico internacional, que pesaba sobre él desde la imputación original de 2020 y contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión.

La investigación estadounidense reconstruyó un esquema de captación de inversiones mediante operaciones fraudulentas de compraventa de aeronaves. Machado utilizaba sociedades como South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, que controlaba desde Florida, junto con otras firmas que intervenían como agentes de depósito en garantía. Entre las maniobras investigadas figuraban contratos por aviones que no estaban disponibles para su comercialización o que pertenecían a terceros.

Uno de los episodios incorporados al expediente involucró una operación por una aeronave de Air India, en noviembre de 2020. En ese negocio se acordó un depósito reembolsable de u$s5 millones, de los cuales u$s550.000 fueron transferidos a cuentas de Machado para fines ajenos a la operación. El caso también incluyó movimientos de fondos y contratos vinculados con aeronaves de distintos países. La condena vuelve a impactar en la causa de Espert Vínculo con Espert: la condena reaviva la investigación judicial sobre el exdiputado por presunto lavado de activos. Gentileza Radio Provincia El fallo estadounidense también tiene repercusiones en la política argentina por el vínculo económico entre Machado y José Luis Espert. En el expediente figura una transferencia de u$s200.000 a favor del exdiputado, registrada en enero de 2020 y vinculada a una aeronave utilizada por el empresario durante sus viajes al país. Ese movimiento es uno de los principales elementos de la investigación judicial que enfrenta el economista. Espert sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de consultoría por u$s1 millón para un proyecto minero en Guatemala, que no llegó a concretarse debido a la pandemia de Covid-19. Según su explicación, había cobrado un anticipo por un trabajo que finalmente quedó trunco. También reconoció que Machado le facilitó aeronaves para sus recorridas políticas y la presentación de su libro, aunque afirmó que desconocía sus antecedentes delictivos. En octubre pasado, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó a Espert por presunto lavado de activos, al considerar que existían indicios suficientes sobre los fondos recibidos de una firma vinculada a Machado. El magistrado dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país. El exdiputado apeló la decisión y negó haber cometido un delito, mientras que la condena del empresario en Estados Unidos vuelve a colocar el origen de esos fondos bajo la atención pública y judicial.