Prime Video y una comedia romántica diferente: la película que te hará enamorar y reflexionar

Las plataformas de streaming están en una constante lucha por quedarse con la mayoría de los usuarios. Para esto, es normal que apuesten a películas que no hace mucho estaban en las carteleras de cine, tal como hizo Prime Video con uno de los filmes de romance que ha logrado romper el molde.
June & John no es una producción que se apegue a los clichés del género e intenta salir de lo tradicional, logrando un enfoque más psicológico. Luc Besson, guionista de El Transportador y director de éxitos como El quinto elemento y Juana de Arco, encontró una forma particular de mostrar el mundo de las relaciones.
De qué trata June & John, el estreno furor en Prime Video
La película sigue a John, un hombre monótono con un trabajo de oficina aburrido y atrapado en la rutina que parece no tener ningún sobresalto. Pero todo cambia cuando conoce a June, una mujer excéntrica con una filosofía de vida intensa que lo hará replantarse todo.
Juntos comienzan una aventura que tendrá romance y autodescubrimiento y promete cambiarlos por completo a ambos. La historia se caracteriza por alejarse de los clichés de las comedias de amor e intentar algo diferente, pero real. Cabe resaltar que toda la película fue filmada con la cámara de un teléfono durante el confinamiento de 2020.
Prime Video: elenco de June & John
- Matilda Price
- Luke Stanton Eddy
- Ryan Shoos
- Dean Testerman
