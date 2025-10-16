Prime Video y una comedia romántica diferente: la película que te hará enamorar y reflexionar







Bajo la dirección de un experto en crear éxitos del cine, Prime video suma una nueva apuesta a su catálogo de películas.

La película del aclamado director es una de las grandes apuestas de Prime Video.

Las plataformas de streaming están en una constante lucha por quedarse con la mayoría de los usuarios. Para esto, es normal que apuesten a películas que no hace mucho estaban en las carteleras de cine, tal como hizo Prime Video con uno de los filmes de romance que ha logrado romper el molde.

June & John no es una producción que se apegue a los clichés del género e intenta salir de lo tradicional, logrando un enfoque más psicológico. Luc Besson, guionista de El Transportador y director de éxitos como El quinto elemento y Juana de Arco, encontró una forma particular de mostrar el mundo de las relaciones.

June-y-John-estreno-prime-video Prime Video sumó una interesante película de romance a su catálogo. Prime Video

De qué trata June & John, el estreno furor en Prime Video La película sigue a John, un hombre monótono con un trabajo de oficina aburrido y atrapado en la rutina que parece no tener ningún sobresalto. Pero todo cambia cuando conoce a June, una mujer excéntrica con una filosofía de vida intensa que lo hará replantarse todo.

Juntos comienzan una aventura que tendrá romance y autodescubrimiento y promete cambiarlos por completo a ambos. La historia se caracteriza por alejarse de los clichés de las comedias de amor e intentar algo diferente, pero real. Cabe resaltar que toda la película fue filmada con la cámara de un teléfono durante el confinamiento de 2020.

