Primeras imágenes de Bill Skarsgård en la remake de "El cuervo"

El reinicio de El cuervo (The crow), protagonizado por Bill Skarsgård y FKA Twigs , reveló una serie de imágenes de lo que será la película

El filme está dirigido por Rupert Sanders (Blancanieves y el cazador, Ghost In The Shell), quien dijo al portal Vanity Fair que considera la película un tributo a la memoria de Lee, a pesar de ser una versión completamente nueva de la película de terror y venganza de 1994. La película original se basó en la serie de cómics de 1989 del mismo nombre de James O'Barr .

“Brandon era una voz original y creo que siempre será sinónimo de The Crow y espero que esté orgulloso de lo que hemos hecho y de cómo hemos recuperado la historia. Su alma está muy viva en esta película”, dijo Sanders, añadiendo que Skarsgård aporta una “belleza inquietante” al papel.

"Hay una verdadera fragilidad y belleza en su versión del Cuervo, y creo que Bill se siente como un sucesor de eso".

"Lo que me atrajo de esto fue la oportunidad de hacer un romance oscuro, algo que tratara sobre la pérdida, el dolor y el velo etéreo entre la vida y la muerte y superarlo", explicó Sanders. "Mira, crecí escuchando Joy Division and the Cure, y esta película es un poco como una canción de Cure: la belleza de la melancolía".

Sobre la apariencia actualizada de Eric, Sanders dijo que se inspiró en artistas modernos y reveló que combinó la apariencia original con influencias estilísticas de personas como Post Malone y Lip Peep para crear un personaje identificable.

El director añadió que espera que “las personas que hoy tienen 19 años miren a [Eric] y digan: 'Ese tipo somos nosotros'”.