28 de agosto 2025 - 20:20

Netflix revela quiénes interpretarán a Moria Casán en su serie biográfica

La producción, realizada en Argentina, está escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.

Netflix presentó este jueves a las actrices que interpretarán a Moria Casán en la serie de ficción sobre su vida. Se trata de Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, quienes tendrán la tarea de encarnar a la diva en diferentes momentos de su historia.

La producción, realizada en Argentina, está escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.

La palabra de Moria

La propia Moria Casán celebró la elección de las intérpretes que la representarán: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”.

Y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Sofía Gala Castiglione interpretará a su madre en la serie de Netflix.

El desafío de las protagonistas

Cecilia Roth destacó la complejidad de interpretar a un ícono vivo: “Es la primera vez que me proponen convertirme en alguien que existe, que además es Moria. Un ser hipnótico y único. No quiero imitarla, quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de ella. Es un desafío aterrador y fascinante a la vez”.

Por su parte, Griselda Siciliani subrayó la magnitud del reto artístico, explicando que "nada más tentador que sumergirse en este universo", y que se trata de "un honor" que pensaran en ella para "tremendo desafío".

Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, aportó una mirada íntima y particular: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

La plataforma difundió un video con la presentación de las protagonistas, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

