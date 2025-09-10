Susana Giménez confirmó que tendrá su serie biográfica: los detalles del proyecto







La diva se suma a una lista de ídolos y personalidades populares como Diego Maradona, Sandro, Cris Miró y Fito Páez que ya tienen su propia serie.

La vida de Susana llegará en forma de serie.

Hace unas semanas fue Moria Casán, ahora es Susana Giménez quién confirmó que será la protagonista de una serie que repasará su vida y su carrera, sumándose así a la lista de ídolos y personalidades populares como Diego Maradona, Sandro, Cris Miró y Fito Páez, quienes ya tienen sus biografías televisivas que muestran tanto sus comienzos como los momentos de gloria y los desafíos de la consagración.

La noticia se dio en la avant premiere de LOL, el programa de humor que la conductora presenta en Prime Video, durante un diálogo con el periodista Javi Ponzo. “Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto. En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste...”, confesó la diva, dejando entrever que el momento para compartir su historia finalmente llegó.

La condición de Susana Giménez sobre su serie Susana aclaró que quiere involucrarse directamente en la construcción del guion. “Lo que quiero es sentarme con los guionistas”, explicó, anticipando que sus experiencias personales serán la base para el relato. Al ser consultada sobre los momentos que deberían estar reflejados, respondió con el humor que la caracteriza: “Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés... Madurás, por decir algo elegante”.

Sobre la posibilidad de interpretarse a sí misma, la diva fue cautelosa: “No creo. Bueno, no sé. Capaz. No sé, no se habló hasta ahora. Es todo contado y después los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar”, afirmó, dejando abierta la puerta a futuras decisiones.

Esta no será la primera vez que Susana aparece en una producción biográfica, pero sí marcará su debut como protagonista de su propia historia. Anteriormente, actrices como La China Suárez, Celeste Cid y María Campos la encarnaron en distintos proyectos, aunque la diva nunca quedó completamente conforme con esas interpretaciones.