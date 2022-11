Quentin Tarantino apuntó nuevamente contra las películas de Marvel

Para Tarantino, el Capitán América es la estrella y no Chris Evans. “Ni siquiera los estoy menospreciando francamente, para decirte la verdad”, dijo el director anteriormente sobre las estrellas de cine que ya no existen en masa. “Pero ese es uno de los… el legado de la marvelización de las películas de Hollywood”.

Tarantino también aclaró en la entrevista que no “odia” las películas de Marvel pero que no le gustan por ser el único producto que Hollywood está interesado en hacer en estos días.

“Mira, solía coleccionar cómics de Marvel como un loco cuando era niño”, dijo Tarantino. “Hay un aspecto de que si estas películas salieran cuando yo tenía veinte años, estaría jodidamente feliz y las amaría por completo. Quiero decir, no serían las únicas películas que se harían. Serían esas películas entre otras películas. Pero, ya sabes, tengo casi 60, así que sí. No, no estoy tan entusiasmado con ellos”.