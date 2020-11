Quentin Tarantino se prueba en la literatura

“En los años setenta, las novelizaciones de las películas eran un género muy habitual, que poco a poco se fue perdiendo a medida que la gente leía menos y que la oferta audiovisual era mayor”, agregó. “De hecho, el primer género para adultos que leí en mi vida fueron películas noveladas. Y, hasta el día de hoy, siento un enorme afecto por ese género. De modo que, como aficionado a ese tipo de literatura, me enorgullece anunciar que ‘Érase una vez en Hollywood’ será mi contribución personal a ese género hoy marginal, u olvidado, pero no por eso menos estimulante. La novela me permitirá explorar detenidamente cada uno de mis personajes y su mundo, de una forma que sea --espero-- la contraparte de la película”.

“Cinema Speculation” fue definido por Deadline como una “profunda incursión en películas de los años 70, una mezcla de ensayos, críticas, escritos personales y artículos, que aparecen muy influidos por una de las críticas que más admiró, Pauline Kael, cuyo nombre ha resurgido con fuerza en estos días ya que ella fue la teórica que defendió la supremacía del guionista Herman Mankiewicz por sobre Orson Welles en la creación de “Citizen Kane”, tal como se ve en la esperada película de David Fincher “Mank”.

M.Z.