Los herederos de Elvis Presley demandan a la empresa de IA Anthropic por presunta infracción de derechos de autor

La demanda alega que Anthropic utilizó composiciones y letras protegidas por derechos de autor para entrenar sus modelos de IA.

Los propietarios de los derechos musicales de Elvis demandaron a Anthropic.

Los propietarios de los derechos musicales de Elvis Presley han emprendido acciones legales contra la empresa de inteligencia artificial Anthropic , acusándola de utilizar 274 de sus canciones para entrenar sus modelos sin permiso.

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La demanda fue presentada el viernes (23 de octubre) por una filial de Authentic Brands Group , la empresa que controla gran parte de la propiedad intelectual de Presley, incluidos los derechos sobre su nombre, imagen y semejanza, junto con otras empresas que poseen derechos sobre su música.

Según informa el portal Billboard, los demandantes alegan que Anthropic, la empresa detrás del chatbot de IA Claude , infringió los derechos de autor de 274 canciones asociadas con Presley, incluyendo algunos de sus éxitos más conocidos, como "Can't Help Falling In Love", "All Shook Up", "Don't Be Cruel", "A Little Less Conversation", "Return To Sender" y "(You're The) Devil In Disguise ".

La demanda alega que Anthropic utilizó composiciones y letras protegidas por derechos de autor para entrenar sus modelos de IA sin obtener permiso ni pagar a los titulares de los derechos correspondientes, y que la tecnología es capaz de generar versiones no autorizadas de canciones existentes.

Anthropic no ha respondido públicamente a la demanda, pero anteriormente ha sostenido que entrenar modelos de IA con material protegido por derechos de autor puede estar amparado por la ley estadounidense de uso legítimo.

Richard Busch, abogado principal de los demandantes, ha declarado: “Los demandantes de Elvis presentan esta demanda para hacer valer estos derechos exclusivos contra el demandado, que ha construido todo su modelo de negocio sobre la base de la infracción de derechos de autor a una escala nunca antes vista”.

La demanda también alega que Claude ha seguido reproduciendo material protegido por derechos de autor a pesar de que Anthropic introdujo medidas de seguridad destinadas a evitar que el chatbot generara letras de canciones ya existentes.

Según la documentación presentada, cuando se le pidió a Claude que recreara canciones "para un público moderno", el material que produjo se parecía mucho a los originales.

Los demandantes solicitan una indemnización legal de hasta 150.000 dólares por cada una de las 274 canciones, lo que asciende a aproximadamente 41,1 millones de dólares.

Otras demandas de artistas contra Anthropic

En octubre de 2023, Universal Music Publishing Group, Concord Music Group y ABKCO demandaron a Anthropic , alegando que Claude había reproducido letras protegidas por derechos de autor sin autorización. Las editoriales citaron ejemplos que involucraban canciones de Katy Perry, Gloria Gaynor y The Rolling Stones.

Mientras tanto, Sony Music Publishing y Warner Chappell también presentaron una demanda contra Anthropic en agosto, acusando a la compañía de utilizar letras y partituras protegidas por derechos de autor de artistas como The Beatles, Taylor Swift y Michael Jackson para entrenar a Claude.

Por otra parte, en septiembre, Jason Isbell y otros músicos emprendieron acciones legales contra el generador de música por IA Suno , alegando que permitía a los usuarios imitar sus identidades y estilos musicales sin su consentimiento.