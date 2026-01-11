Quién es Yeison Jiménez, el cantante colombiano que predijo su muerte en un accidente aéreo por un video + Seguir en









El reconocido cantante de música popular, había anticipado su muerte en un video días antes de morir en un accidente aéreo en Boyacá.

Yeison Jiménez murió junto a cinco personas más cuando la avioneta privada en la que viajaban sufrió un accidente tras el despegue.

El cantante y compositor colombiano Yeison Jiménez falleció junto a otras cinco personas en un accidente con una avioneta privada tras un fallido despegue en Boyacá. Jiménez, de 34 años, era uno de los principales exponentes de la música popular del país y se dirigía a Medellín para cumplir con otra presentación.

El artista, oriundo de Manzanares, Caldas, viajaba acompañado por el capitán Hernando Torres y los miembros de su equipo: Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades confirmaron que todos los ocupantes fallecieron en el lugar del siniestro, ocurrido en la vereda Romita, zona rural del municipio, luego de que la avioneta no lograra despegar correctamente del aeropuerto de Paipa.

Yeison Jiménez (1) Las autoridades aún desconocen las causas exactas del accidente que terminó con la vida del cantante. La Aeronáutica Civil de Colombia informó que la aeronave transportaba un total de seis personas y tenía un plan de vuelo con destino a Medellín. En su comunicado, detallaron: "El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento".

"Actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro", añadieron las autoridades. Hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente.

La escalofriante predicción del cantante Días antes de su muerte, Yeison Jiménez compartió con la prensa una inquietante premonición: "Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta y cuando él llegaba me decía: 'Uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné a su antojo'".

cantante predice su muerte Días antes del siniestro, el cantante confesó haber soñado su muerte en un accidente aéreo. X: @MioDiavoli Con un nudo en la garganta, agregó: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté". Yeison Jiménez era uno de los artistas más queridos de Colombia y su muerte dejó un profundo impacto en la música popular del país.

