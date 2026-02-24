Un auto se cruzó, chocó un colectivo y explotó: hay al menos dos heridos graves

El siniestro ocurrió luego de que el vehículo particular se colara por un carril exclusivo para colectivos. Cuatro personas resultaron heridas y dos quedaron internadas en estado reservado.

Un impactante choque fue protagonizado entre un colectivo y un auto en La Matanza . El impacto derivó en una explosión y cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas internadas por heridas de gravedad en estado reservado.

Las imágenes del siniestro, que ocurrió este fin de semana, se conocieron este martes por un video que circuló en redes sociales. Como resultado, dos mujeres quedaron internadas en grave estado y otros dos jóvenes con heridas leves.

Todo comenzó cuando el auto, en el que viajaban cuatro personas, fue embestido por una unidad de la línea 218 tras ingresar al carril exclusivo del metrobús, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

La grabación expone el momento exacto en que el auto cruza de manera imprevista el carril del sistema de transporte , siendo alcanzado por el colectivo que circulaba a velocidad reglamentaria. El fuerte impacto provocó una explosión que desató un incendio en el vehículo particular.

Tras la colisión, el auto continuó su recorrido hasta colisionar contra un semáforo, donde las llamas consumieron gran parte de su estructura. Los ocupantes, dos mujeres y dos hombres, fueron auxiliados por personal policial y vecinos que se acercaron al lugar antes de la llegada de los bomberos.

El siniestro ocurrió poco después del mediodía, en la intersección de Ruta 3 y Andalgala, una zona identificada por su actividad vehicular intensa y la presencia de accesos al metrobús.

El parte médico inicial, al que accedió Infobae, señala que dos de las jóvenes, de 25 y 20 años, fueron trasladadas al Hospital Ballestrini. Una de ellas permanece con asistencia mecánica, mientras la otra fue atendida en el sector de guardia y sus pronósticos son reservados. Los otros dos ocupantes del automóvil recibieron atención en el Hospital Paroissien y se encuentran fuera de peligro.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de La Matanza, caratuló el caso como lesiones culposas. De momento, los conductores de ambos vehículos quedaron imputados, sin medidas restrictivas hasta el momento. Las pericias accidentológicas buscan determinar si existió alguna falla mecánica o si el cruce indebido del carril exclusivo fue determinante en la secuencia del siniestro.

Personal de la Comisaría San Carlos sigue colaborando con la fiscalía para recolectar testimonios de testigos presenciales y analizar las imágenes de cámaras de seguridad municipales. Fuentes sanitarias del Hospital Ballestrini informaron que el estado de las jóvenes internadas sigue siendo delicado y que sus familiares reciben acompañamiento psicológico.

