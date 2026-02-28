Prime Video sorprende con una serie de crímenes que te hará sentir culpable por reírte + Seguir en









La insólita ficción que ridiculiza completamente el horror y convierte en humor asesinatos a sangre fría.

La serie que te hará ponerte en la piel de la protagonista y alegrarte de su éxito, en Prime video. Imagen: Prime Video

Si estás buscando algo que rompa con los esquemas tradicionales del suspenso y el drama criminal, Prime Video acaba de sumar a su catálogo una joya que no te podés perder. Esta producción logra una mezcla perfecta entre el humor más ácido y situaciones de una tensión insoportable, logrando que el espectador se encuentre riendo en momentos donde, técnicamente, debería estar horrorizado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Recientemente incorporada a la plataforma de streaming, la serie que está dando que hablar y se ha vuelto tendencia absoluta es Sweetpea. Protagonizada por la talentosa Ella Purnell, esta historia nos sumerge en la mente de una mujer que decide dejar de ser invisible para el mundo de la manera más drástica y sangrienta posible.

Sweetpea Si estás buscando algo diferente y divertido, esta serie de Prime Video definitivamente es para vos. Imagen: Prime Video De qué trata Sweetpea, la serie furor de Prime Video La trama sigue la vida de Rhiannon Lewis, una joven que parece pasar totalmente desapercibida para todo el mundo. Vive una existencia monótona, es ninguneada en su trabajo, su novio no parece valorarla y carga con el peso de traumas pasados que nadie parece notar.

Rhiannon lleva una lista mental de todas las personas que han sido crueles con ella o que simplemente la ignoran, pero todo se mantiene bajo control hasta que un punto de quiebre emocional la empuja al abismo. Tras perder los estribos, comete su primer asesinato, y lo que debería ser un momento de pánico se convierte para ella en una liberación inesperada.

La serie explora cómo esta "chica común" empieza a desarrollar una confianza arrolladora, mientras oculta su identidad de asesina serial. El giro fascinante es cómo la narrativa nos obliga a empatizar con ella, celebrando sus pequeñas victorias personales, mientras lidia con las consecuencias macabras de sus actos.

A medida que la policía empieza a investigar los crímenes y su vida personal se vuelve un campo de batalla, Rhiannon debe mantener la fachada de mujer insignificante para no ser atrapada. Prime Video: tráiler de Sweetpea Embed - SWEETPEA Trailer SUBTITULADO [HD] Ella Purnell Prime Video: elenco de Sweetpea Ella Purnell (Rhiannon Lewis)

Nicôle Lecky (Julia Blenkingsopp)

Jon Pointing (Craig)

Calam Lynch (AJ)

Leah Harvey (Marina)