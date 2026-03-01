Dolores Fonzi apuntó contra Javier Milei tras ganar premio Goya: "El Presidente puso en venta el agua"

La actriz se llevó el premio a Mejor Película Iberoamericana y convirtió su discurso en una fuerte intervención política contra la ultraderecha.

Dolores Fonzi alzó el Goya a Mejor Película Iberoamericana y convirtió su discurso en un mensaje político de alto impacto.

Dolores Fonzi ganó el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana con “Belén” y utilizó el escenario para cuestionar a la ultraderecha y al presidente Javier Milei. La actriz afirmó que “el presidente incluso puso en venta el agua” y advirtió sobre el avance político que, según dijo, “vino a destruirlo todo”.

La consagración de “Belén” en la 40ª edición de los Premios Goya , celebrada en Barcelona, le dio a Fonzi un reconocimiento central en uno de los galardones más importantes del cine en habla hispana. Sin embargo, el foco rápidamente se desplazó hacia el contenido político de su discurso, que generó repercusión inmediata en redes sociales.

Al subir al escenario junto a la productora Leticia Cristi, Fonzi agradeció el premio y amplió su mensaje con una reflexión sobre el contexto internacional. “El mundo se convirtió en una película de terror” , expresó, y mencionó “el genocidio en Gaza , el reclamo de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos”.

“Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad. Eso no lo podemos seguir permitiendo” , sostuvo ante el auditorio.

La actriz y directora dedicó el premio de “Belén” con una fuerte advertencia sobre el avance de la ultraderecha.

La actriz sorprendió por el tono directo de su intervención, que rápidamente trascendió el ámbito cinematográfico y se instaló en el debate político.

La crítica a Javier Milei y a la “ultraderecha”

En el tramo final de su discurso, Fonzi hizo una referencia a la situación argentina y apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien mencionó de manera indirecta.

“Ustedes que tienen tiempo no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así, yo vengo del futuro”, afirmó.

Belen Dolores Fonzi Premios Goya La referencia al presidente Javier Milei marcó uno de los momentos más comentados de la gala. AFP

Luego profundizó la crítica: “Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”.

La frase se viralizó en cuestión de minutos y reavivó la discusión en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y rechazo a la postura pública de la artista.

La consagración de “Belén” y la polémica posterior

Más allá de la controversia, “Belén” fue distinguida como Mejor Película Iberoamericana, consolidando el recorrido internacional del film. El premio significó un nuevo hito en la carrera de Fonzi como directora y reforzó la presencia del cine argentino en el escenario español.

No obstante, la noche quedó marcada tanto por la estatuilla como por el impacto político del discurso. La combinación entre reconocimiento artístico y posicionamiento ideológico convirtió la premiación en uno de los momentos más comentados de la gala y proyectó el debate más allá del ámbito cultural.