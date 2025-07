Quiénes son los famosos convocados para "Masterchef Celebrity"

Graciela Alfano podría ser otra participante: “Convocadísima, pero mandó al representante a averiguar cuánto dinerillo hay”, añadió Marina. La siguiente figura en la lista es Momi Giardina. Calabró expresó: “Me dicen que hay muchas chances. Está en el streaming de La Voz. Ella además tiene ganas. Es una linda vidriera MasterChef, la verdad. Ella es súper famosa, súper popular, no sé si necesita hacerse más conocida”.

Wanda Nara Masterchef.jpg Regresa el reality "Masterchef Celebrety" bajo la conducción de Wanda Nara.

También nombraron a Lizy Tagliani. “A mí lo que me dicen es que no tiene especiales ganas de meterse diez horas en la cocina, no sabe cocinar. Con Lizy pasa esto, que Telefe quiere que lo haga para sumar un nombre y para sumar estelaridad, que me parece que está bueno. Así que tal vez termine claudicando y se rinda a la necesidad de hacerlo”, agregó.

Luis Ventura: “Confirmado. Llegó el llamado de Telefe, cerró la guita. Cerrado”, confirmó Calabró. En la lista aparece también La Joaqui y Sofi Martínez. El último nombre fue Fer Dente: “Confirmado, firmado, sellado y rubricado. Ecléctico, polifacético”, finalizó Marina.

A esta lista se le sumaron cuatro famosos que fueron seleccionados previamente. Emmanuel Horvilleur, Carola Reyna, Valeria Mazza y Calu Rivero podrían estar en el programa.