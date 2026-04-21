Quilmes Rock confirmó la fecha de su próxima edición: cómo y dónde comprar las entradas

Ya se confirmaron 3 jornadas y como siempre se espera la participación de los mayores exponentes del rock argentino.

Quilmes Rock , el festival pionero que marcó la historia del rock nacional, anuncia su regreso para abril de 2027 .

Al momento, no se dieron a conocer detalles pero se especula que esta nueva edición siga escalando y supere ampliamente la propuesta del 2025.

Ya se confirmaron 3 jornadas y como siempre se espera la participación de los mayores exponentes del rock argentino.

Como novedad, y bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos” , trascendió que el festival le dará un rol activo y un mayor protagonismo al público.

Embed - Productora de Música on Instagram: "Hay rituales que nunca se olvidan. Hay encuentros que hacen historia. Vuelve el Quilmes Rock en 2027. Esta vez lo armamos entre todos. Preventa exclusiva Galicia Visa el miércoles 22 de abril a las 10hs. Comprá en hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito @bancogalicia @visa_argentina Finalizada la preventa, se habilitará la venta general únicamente a través de enigmatickets.com"

Clientes Galicia VISA hasta 6 cuotas sin interés

Desde el miércoles 22 de abril a las 10 am

(Por tiempo limitado, hasta agotar stock)

-VENTA GENERAL- FASE 1 CON DESCUENTO:

ZORZAL MADRUGADOR

Se habilitará automáticamente, una vez agotada la PREVENTA

(PRECIO FASE 1 CON DESCUENTO- POR TIEMPO LIMITADO!!)

Adquirí tus entradas a través de EnigmaTickets

Precios preventa y fase 1 con descuento: zorzal madrugador

ABONOS 2 DÍAS – CAMPO

Precio Fase 2: $240.000.-

Fase 1 con descuento $200.000.-*

ABONOS 3 DÍAS – CAMPO

Precio Fase 2: $310.000.-

Fase 1 con descuento $270.000.-*

ABONOS 2 DÍAS - ESPACIO VIP CON TRIBUNA

Precio Fase 2: $710.000.-

Con descuento $600.000.-*

ABONOS 3 DÍAS - ESPACIO VIP CON TRIBUNA

Precio Fase 2: $930.000.-

Con descuento $810.000.-*

*(Service Charge no incluído)

Los precios zorzal madrugador son por tiempo limitado.

El regreso de un festival histórico

Desde su primera edición en 2003, el Quilmes Rock dejó imágenes imborrables que quedarán para siempre en la memoria colectiva:

Los shows de Gustavo Cerati y de Intoxicados, a Pappo y los sonidos increíbles de su guitarra Les Paul, El Flaco Spinetta junto a Divididos, a Charly García cantando “Seminare” bajo una lluvia, la espontánea reunión de Sumo y a Gorillaz invitando a rapear a Trueno, entre muchos otros.

La edición 2025, por su parte, también dejó postales inolvidables como la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales, el reencuentro de Joaquin Levinton/TURF con el protagonista de su emblemático video “Yo no me quiero casar, ¿y usted?” de 2001, la emoción de volver a escuchar Serú Girán en vivo por Lebón y Aznar, y el histórico regreso de Los Piojos después de 15 años.

“Cuando cerramos la edición 2025 del Quilmes Rock, prometimos que volveríamos por más porque este festival es más que eso; es una celebración de todo lo que la música argentina nos hace sentir. Estamos muy contentos de anunciar el regreso del Quilmes Rock para 2027, un espacio donde generaciones se vuelven a encontrar, cerveza de por medio, para vivir la música con una intensidad única, como solo el público argentino puede hacerlo”, comentó Guido “Chapa” Lofiego, director de marca de Quilmes.