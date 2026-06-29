Reanudaron el servicio del Tren de la Costa tras el choque en el que murió Ernestina Pais

La formación volvió a circular entre Delta y San Isidro R luego de los trabajos para reparar los daños en la catenaria. La investigación por el accidente continúa y ya se incorporaron los primeros estudios a la causa.

El Tren de la Costa volvió a operar entre Delta y San Isidro R tras las reparaciones en la catenaria, afectadas por el accidente.

El Tren de la Costa volvió a funcionar entre las estaciones Delta y San Isidro R luego del accidente en el que murió Ernestina Pais , cuando el auto que conducía fue embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel. Tras remover el tren involucrado, se realizaron tareas para reparar los daños en la catenaria , lo que permitió restablecer el servicio.

La formación fue retirada pocas horas después del siniestro, aunque el impacto había provocado averías en el sistema de alimentación eléctrica de los trenes. Por ese motivo, personal técnico trabajó sobre la catenaria , el tendido de cables que suministra energía a las formaciones, hasta dejar nuevamente operativa la traza.

La periodista y conductora falleció el viernes alrededor de las 19.30, a los 54 años, en un hecho que conmocionó a la opinión pública y al ambiente artístico y periodístico. Desde entonces, colegas y figuras del espectáculo expresaron públicamente su dolor y compartieron mensajes de despedida.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar cómo ocurrió el choque. El sábado se realizó la autopsia al cuerpo de Pais y los resultados preliminares ya fueron incorporados al expediente, aunque todavía restan conocerse análisis complementarios.

El choque ocurrió en un paso a nivel e involucró a un tren y el auto que conducía la periodista y conductora Ernestina Pais, quien falleció en el siniestro.

El detalle que reveló el celular de Ernestina Pais tras el accidente

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre los instantes posteriores al siniestro. El periodista Ángel de Brito contó que, producto de la violencia del impacto, el teléfono celular de Ernestina Pais salió despedido del vehículo y quedó a un costado de las vías.

Según relató el conductor, mientras los primeros testigos intentaban asistir a la periodista, el dispositivo no dejaba de sonar. "Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre", reveló.

En ese momento, el director teatral desconocía lo ocurrido. Sus reiterados llamados respondían a que la conductora debía presentarse esa noche en el Teatro Niní Marshall para participar de la obra "El divorcio del año", que integraba junto a Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino.