Cambio en el Tren de la Costa: cómo funciona el servicio tras el choque fatal en San Isidro

El siniestro terminó con la vida de la periodista Ernestina Pais, quien viajaba en su automóvil. El trabajo que se realiza para llevar adelante las pericias complica el funcionamiento.

El servicio del Tren de la Costa funciona de manera reducida luego del choque entre una formación ferroviaria y un automóvil en un paso a nivel de San Isidro , accidente en el que murió la periodista y actriz Ernestina Pais .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A raíz del siniestro, Trenes Argentinos informó que las formaciones circulan únicamente entre las estaciones Delta y San Isidro R , debido a los trabajos que se realizan en la zona de vías para llevar adelante las pericias y restablecer las condiciones de seguridad.

El accidente ocurrió este viernes alrededor de las 19:30 en el paso a nivel de Sáenz Peña , cuando la formación UTA-8 (tren 165), que se dirigía desde Maipú hacia Delta , impactó contra un automóvil Honda City de color negro.

Como consecuencia del fuerte impacto , la conductora del vehículo falleció en el lugar . Horas después, las autoridades confirmaron que se trataba de la periodista y actriz Ernestina Pais .

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de bomberos, efectivos policiales y personal de Policía Científica, que trabajaron en la preservación de la escena y en las pericias para determinar las circunstancias del siniestro.

Cómo funciona el servicio

Mientras continúan las tareas en el sector afectado, el Tren de la Costa presta servicio únicamente entre:

Delta

Canal

San Fernando R

Marina Nueva

Punta Chica

San Isidro R

El tramo comprendido entre San Isidro R y Maipú permanece interrumpido hasta nuevo aviso, aunque se estima que podría normalizarse en la primeras horas del domingo.

Recorrido completo del Tren de la Costa

El Tren de la Costa une el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires a lo largo de 15,5 kilómetros, atravesando los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Sus estaciones son: