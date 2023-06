Recomendaciones para abordar la obra de Beatriz Guido

"A mí me gusta mucho esa suerte de trilogía con las protagonistas de las novelas 'La casa del ángel' y 'La caída' y el relato de 'La mano en la trampa'. Me gustan porque allí aparece, enrareciendo la emergencia de esa nueva subjetividad, lo ominoso… Y eso ocurre, creo, porque lo ominoso es el deseo mismo, la expresión de ese deseo, su manifestación no solo como sensación interior o curiosidad externa, sino bien corporal, bien material, bien en ese umbral que es la piel. Son historias que una empieza a leer y no puede abandonar: queremos saber qué pasa con esas adolescentes, esas jóvenes que quieren protagonizar su propia vida, cumplir sus fantasías, vivir sus deseos… ¿podrán, se animarán, las dejarán?", responde Laera.