Recuperar la mordacidad e ironía de María Elena Walsh

Julián Pucheta: Está basada en sus textos y canciones, claro que las más conocidas son aquellas con la que crecimos desde el jardín de infantes. Esa mordacidad e ironía, esa visión tan particular del mundo, que la hizo luchar y ser una prócer cultural. Gorlero hilvanó a esos cuatro personajes que se relacionan mediante “La cigarra”, “Barco quieto”, “Requiem para una madre”, “Tango Magoya”, “Los ejecutivos”, etc. Las escuchamos toda la vida y quizá no sabíamos que eran de María Elena. No es una biografía de ella ni una trama lineal.