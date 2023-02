Reeditan novelas de James Bond y eliminan contenido racista

Un término peyorativo comúnmente utilizado por Fleming, cuyos libros de Bond se publicaron entre 1951 y 1966, para los negros, se eliminó casi por completo y se reemplazó con "persona negra" o "hombre negro". En otros casos, las referencias han sido editadas.

Por ejemplo, en "Live and Let Die" (1954), la opinión de Bond sobre los africanos en el comercio de oro y diamantes como "chicos bastante respetuosos de la ley, debería haber pensado, excepto cuando han bebido demasiado" ha sido alterada a "Chicos bastante respetuosos de la ley, debería haber pensado.

Daniel Craig James Bond.jpg MGM

Otra escena del libro, ambientada durante un striptease en un club nocturno de Harlem, decía originalmente: “Bond podía oír al público jadeando y gruñendo como cerdos en el abrevadero. Sintió que sus propias manos agarraban el mantel. Tenía la boca seca”. Esto se ha revisado a "Bond podría sentir la tensión eléctrica en la habitación".

En varios de los libros, incluidos "Thunderball" (1961), "Quantum of Solace" (1960) y "Goldfinger" (1959), se han eliminado las etnias. Las ediciones de la edición estadounidense de "Live and Let Die" fueron autorizadas por el propio Fleming

Ian Fleming Publications le dijo a The Telegraph: “Nosotros en Ian Fleming Publications revisamos el texto de los libros originales de Bond y decidimos que nuestro mejor curso de acción era seguir el ejemplo de Ian. Hemos hecho cambios en 'Live and Let Die' que él mismo autorizó.

“Siguiendo el enfoque de Ian, observamos las instancias de varios términos raciales en los libros y eliminamos una serie de palabras individuales o las cambiamos por términos que son más aceptados hoy en día, pero acordes con el período en el que se escribieron los libros.

“Alentamos a las personas a leer los libros por sí mismos cuando se publiquen los nuevos libros de bolsillo en abril”.

Las películas de James Bond son una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, con una recaudación combinada de 7.8 mil millones. La última película “No Time to Die”, que se estrenó en 2021, marcó el retiro de Daniel Craig del papel.