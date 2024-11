Renée Zellweger protagoniza el primer tráiler de la nueva película de "Bridget Jones"

Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor y Leo Woodall también protagonizarán "Bridget Jones: Mad About the Boy" de Universal y Working Title.

Universal Pictures y Working Title finalmente han reunido al elenco para Bridget Jones: Mad About the Boy , la cuarta entrega de la serie de comedia romántica con sede en Gran Bretaña.

Zellweger interpretó por primera vez a Jones en la adaptación de 2001, que no sólo resultó ser un gran éxito, sino que le valió a la actriz una nominación al Oscar a la mejor actriz. Grant y Colin Firth también protagonizaron la película, y el trío regresó para la secuela de 2004, Bridget Jones: The Edge of Reason. Grant no participó en Bridget Jones's Baby de 2016, aunque Zellweger y Firth regresaron.

El trío de películas ha recaudado más de 760 millones de dólares en la taquilla mundial.