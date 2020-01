Retratos de la EE.UU. olvidada y hostil

En FOLA (Fototeca Latinoamericana) se exhibe “El Oeste Oscuro”, fotografías de Bryan Schutmaat, nacido en Texas en 1983. Fue ganador en 2013 del Premio del Portafolio de la Fundación Aperture y la categoría de fotolibros de The New York Awards por “Gray the Mountain Sends” y “GoodGoddam” publicado en 2017 acerca de un amigo de la Texas rural y sus últimos días de libertad antes de entrar a prisión.